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Formula 1 yeni kurallarla daha güvenli ve rekabetçi

#Formula 1#Bahreyn Grand Prix#Leclerc
Formula 1 yeni kurallarla daha güvenli ve rekabetçi

Otomobillerin yere basma gücü, kanatlar ve lastik ölçülerinde yapılan değişikliklerle, geçişler daha da artacak ve bu da rekabeti artıracak.

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Formula 1’de 2022 sezonu, bugün TSi 18.00’de start alacak Bahreyn Grand Prix’si ile başlayacak. Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu, hem güvenliği hem rekabeti artırmak için çok önemli değişiklikler yaptı. Peki, neler değişti? Gelin beraber bakalım... 

1- Etkili Yere Basma Gücü: 2022 araçlarında daha sağlam bir ‘yere basma gücü’ yaratan iki uzun zemin altı tünel bulunuyor. Aracın daha fazla yol tutuşu anlamına gelen bu konsept 1970’lerde ve 80’lerde popülerdi,
bir nevi ‘geçmişe dönüş’ yaşandı. 

2- Kanatlar: Basitleştirilmiş bir ön kanat ve keskin bir yeni arka kanat. Bu yeni parçalar, hava akışını dışarıya göndermeyi durduracak ve bunun yerine daraltıp hem yere basmayı arttırmaya hem de hava akışını doğru yönetmeye yarayacak şekilde tasarlandı. 

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3- Lastikler: Açık tekerlekli 13 inç lastiklerin yerini üzerinde kanatçık bulunan 18 inç lastikler aldı. Lastiklerin büyütülmesi ile hedeflenen şey ise daha fazla yol tutuş idi.

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#Formula 1#Bahreyn Grand Prix#Leclerc

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