Formula 1’de 2022 sezonunun ilk pole pozisyonu Leclerc’in oldu!

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Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2022 sezonunun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix’sinde sıralama turları koşuldu.

Ferrari ve Red Bull’un kıyasıya rekabetine sahne olan sıralama turlarında pole pozisyonunu 1:30.558’lik derecesiyle Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc elde etti. Red Bull’un Hollandalı pilotu, son şampiyon Max Verstappen 1:30.681’lik derecesiyle ikinci sırada yer alırken, 3’üncü sıranın sahibi ise 1:30.687’lik derecesiyle Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz oldu. Red Bull’un bir diğer pilotu Meksikalı Sergio Perez ise kendisine 4’üncü sırada yer buldu.



Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix’sinde yarış, yarın TSİ 18.00’de koşulacak.

1- Charles Leclerc (Ferrari)2- Max Verstappen (Red Bull)3- Carlos Sainz (Ferrari)4- Sergio Perez (Red Bull)5- Lewis Hamilton (Mercedes)6- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)7- Kevin Magnussen (Haas)8- Fernando Alonso (Alpine)9- George Russell (Mercedes)10- Pierre Gasly (AlphaTauri)11- Esteban Ocon (Alpine)12- Mick Schumacher (Haas)13- Lando Norris (McLaren)14- Alexander Albon (Williams)15- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)17- Nico Hulkenberg (Aston Martin)18- Daniel Ricciardo (McLaren)19- Lance Stroll (Aston Martin)20- Nicholas Latifi (Williams)