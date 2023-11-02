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Fırat Develioğlu'nun Lale Orta hakkındaki suç duyurusu sonuçlandı

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#Galatasaray#Lale Orta#Fırat Develioğlu
Fırat Develioğlunun Lale Orta hakkındaki suç duyurusu sonuçlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 20:48

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Fırat Develioğlu'nun Lale Orta hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda karar verildi.

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Galatasaray Spor Kulübü'nün Genel Kurul ve Divan Kurulu Üyesi Fırat Develioglu'nun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta için açtığı "Görevi kötüye kullanma, 6222 sym, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından yapılan soruşturma" sonuçlandı:

"İhbar edenin iddialarının tamamen genel ve soyut nitelikte olduğu, soruşturma yapılmasını gerektirecek ciddiyet arz etmediği anlaşılmakta, kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir."

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#Galatasaray#Lale Orta#Fırat Develioğlu

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