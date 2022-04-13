Final maçını kuzusuyla birlikte izledi

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Galatasaray, Arkas Spor final maçında renkli görüntüler ortaya çıktı. Faruk Işıl isimli vatandaş final maçını kartopu isimli kuzusu ile izledi.

Küçük kuzuyu gören taraftarlar şaşkınlığını gizleyemedi. Tribünde ilgi odağı olan kuzuyla taraftarlar bol bol fotoğraf çektirdi. Kartopu ise bir yandan biberonla süt içerken bir yandan maçın keyfini çıkardı.



“Evde canı sıkıldı, maça getirdim”

Kuzunun sahibi Faruk Işıl, kuzunun büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Evde canı sıkıldı, hanım da çıkar gezdir dedi. Ben de değişiklik olsun diye maça getirdim. Annesi bunu emzirmiyor, 15 günlük olduğu için evde biberonla bakıyoruz. Tribünde bol bol sevip fotoğraf çekildiler” dedi.

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ŞAMPİYON ARKAS SPOR

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor kupanın sahibi oldu. Maç sonunda Arkas’ın kupasını Sivas Valisi Salih Ayhan takdim etti. Arkaslı oyuncular kupanın coşkusunu yaşadı.

SALON: Sivas Taha Akgül

HAKEMLER: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

ARKAS SPOR: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Marko Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Doğukan Ulu)

SETLER: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-8

SÜRE: 144 dakika