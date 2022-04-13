Schalke'den Ozan Kabak için transfer kararı!

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Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak için flaş bir karar alındı.

Almanya basınından Bild'in haberine göre; Schalke, sezon sonunda Ozan Kabak ile yolları ayırmayı düşünüyor.

Haberde; sportif direktör Rouven Schröder'in bonservis için 8-9 milyon euro civarında bir beklentisinin olduğu kaydedildi.

NORWICH DEFTERİ KAPANIYOR

Norwich City'nin, Ozan'ın 20 maça çıkması halinde 13 milyon euroluk satın alma maddesine sahip olduğu ancak 22 yaşındaki oyuncunun sakatlığı sebebiyle maç sayısının gerisinde kalacağı vurgulandı.

Galatasaray'dan 2019 yılında ayrıldıktan sonra Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan, 6 ay sonra 15 milyon euro karşılığında Schalke'ye imza atmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren mili oyuncu, bu sezon ise Norwich City'de 13 maçta forma giydi.

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