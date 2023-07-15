Filenin Sultanları'nın yarı finale yükseldiği maçta renkli görüntüler! Teksaslılar Erik Dalı oynadı

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FiVB Milletler Ligi’ndeki başarılarına her geçen yıl bir yenisini ekliyor. Bu yıl 5. kez düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde önceki gün, İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turnuvada her yıl yarı finale çıkan tek ülke olan ay yıldızlılar, bu gece sabaha karşı TSİ 03.30’da ev sahibi ABD ile finale çıkmak için mücadele edecek.

TARKAN VE HANDE YENER ŞARKILARI DA VAR

ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen Milletler Ligi finalleri, saha dışında ilginç görüntülere sahne oldu. Türkiye-İtalya maçının oynandığı College Park Center’ın hoparlöründen Türkiye-İtalya maçı sırasında Erik Dalı türküsünün yanı sıra, Tarkan ve Hande Yener’den şarkılar çalındı. Salondaki Türk seyircilerin Erik Dalı türküsü çalınırken yerlerinden kalkıp dans etmeleri, sosyal medyada son 24 saatin en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.

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ÜSTÜNDAĞ: BİZİM KIZLARIN EN SEVDİĞİ TÜRKÜ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, salonda çalınan Türk şarkılarının hikayesini şöyle anlattı: “Bizim kızlar 2-3 gün erken gelip antrenman yapmaya başladı. İdmanlar sırasında kızlar çok sevdikleri Erik Dalı türküsünü sık sık dinliyordu. FİVB’nin DJ’i de bu parçayı duyup beğenince listesine almış. Erik Dalı çalarken salonun her köşesinde seyirciler oynuyordu. Herkes hem voleybolumuzu hem Erik Dalı’nı beğendi.”