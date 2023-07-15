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Filenin Sultanları'nın yarı finale yükseldiği maçta renkli görüntüler! Teksaslılar Erik Dalı oynadı

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#Filenin Sultanları#ABD#Voleybol
Filenin Sultanlarının yarı finale yükseldiği maçta renkli görüntüler Teksaslılar Erik Dalı oynadı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

Filenin Sultanları’nın İtalya’yı sürklase ettiği maçta saha dışında renkli görüntüler yaşandı. ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde oynanan Milletler Ligi finallerinde fırtına gibi esen Türkiye, salonda çalınan türküleri ve şarkılarıyla da organizasyona damgasını vurdu. Yarı finalde son şampiyon İtalya’yı rahat yenen Filenin Sultanları, bu gece sabaha karşı 03.30’da ABD ile finale çıkma mücadelesi verecek.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FiVB Milletler Ligi’ndeki başarılarına her geçen yıl bir yenisini ekliyor. Bu yıl 5. kez düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde önceki gün, İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turnuvada her yıl yarı finale çıkan tek ülke olan ay yıldızlılar, bu gece sabaha karşı TSİ 03.30’da ev sahibi ABD ile finale çıkmak için mücadele edecek.

Gözden KaçmasınFilenin Sultanları yarı finalde (Türkiye 3-0 İtalya)Filenin Sultanları yarı finalde! (Türkiye 3-0 İtalya)Haberi görüntüle

TARKAN VE HANDE YENER ŞARKILARI DA VAR

ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen Milletler Ligi finalleri, saha dışında ilginç görüntülere sahne oldu. Türkiye-İtalya maçının oynandığı College Park Center’ın hoparlöründen Türkiye-İtalya maçı sırasında Erik Dalı türküsünün yanı sıra, Tarkan ve Hande Yener’den şarkılar çalındı. Salondaki Türk seyircilerin Erik Dalı türküsü çalınırken yerlerinden kalkıp dans etmeleri, sosyal medyada son 24 saatin en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.

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Filenin Sultanlarının yarı finale yükseldiği maçta renkli görüntüler Teksaslılar Erik Dalı oynadı

ÜSTÜNDAĞ: BİZİM KIZLARIN EN SEVDİĞİ TÜRKÜ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, salonda çalınan Türk şarkılarının hikayesini şöyle anlattı: “Bizim kızlar 2-3 gün erken gelip antrenman yapmaya başladı. İdmanlar sırasında kızlar çok sevdikleri Erik Dalı türküsünü sık sık dinliyordu. FİVB’nin DJ’i de bu parçayı duyup beğenince listesine almış. Erik Dalı çalarken salonun her köşesinde seyirciler oynuyordu. Herkes hem voleybolumuzu hem Erik Dalı’nı beğendi.”

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#Filenin Sultanları#ABD#Voleybol

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