'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı nam-ı diğer Filenin Sultanları, Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan maçta, ABD'ye 3-0 mağlup oldu ve Dünya Şampiyonası'na çeyrek final aşamasında veda etti.



Şampiyonanın ilk turunda mücadele ettiği B Grubu’ndan çıkan Filenin Sultanları, 2. turda F Grubu’nda yer almış; Almanya ile Kanada’yı mağlup ederken, ABD’ye 3-1, Sırbistan’a 3-0 yenilmişti. Milliler, grup aşamasında da zayıf rakibi Tayland'a kaybederek hayal kırıklığı yaratmıştı.



FIBV Dünya Şampiyonası’na veda eden Millilerimiz, karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağı oldu. Dünyanın en iyi kadın voleybol takımlardan biri olarak nitelendirilen, genel klasmanda 5. sırada yer alan 'Filenin Sultanları', organizasyonda kötü performans gösterince ağır şekilde eleştirildi.

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Durumun farkında olan isimlerin başında kuşkusuz Türkiye’de uzun dönem görev yapan, büyük başarılar kazanan koç Giovanni Guidetti geliyor. Tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselme fırsatını kaçırdığımız mücadelede Giovanni Guidetti, belki de ilk kez bu denli çözümsüzdü.



GUIDETTI: “BERBAT KOÇLUK YAPTIM”



Set arasında verilen röportajda konuşan İtalyan koç Giovanni Guidetti, "Berbat bir koçluk yaptım çünkü berbat oynuyoruz. Ne yapacağımızı bulmalıyız. Bir sürü şeyi değiştirmeliyiz. Yaptığımız hiçbir şey ise yaramıyor. Çözüm bulmalıyız" ifadelerini kullandı. Guidetti spikerin 'Bize söyleyeceğin bir çözüm var mı?' sorusuna "Umarım onlar daha kötü oynamaya başlar" cevabını vererek durumun vahametini ortaya koydu.



"ZEHRA’NIN GÖZYAŞINA KAÇINIZ ŞAHİT OLDUNUZ”



Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş TRT Spor’un yayınına katılan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise sert konuştu.

Milli takıma yönelik iddialara tepki gösteren TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Sahte hesapları tespit edecekler. Bu evlatlarıma laf söyletmem. Giovanni, Zehra’yı sakatlık bahanesiyle Fenerbahçe maçına (26 Ekim) hazırlıyormuş. O çocuğun gözyaşına kaçınız şahit oldunuz. İğneyle hazırlanıyor. Ebrar sakatken boncuk boncuk gözyaşı döktü, nasıl vicdan var” şeklinde konuştu. Üstündağ, kendisine yöneltilen eleştirilere dair ise, “Bu hiç yakışmıyor. Mehmet Akif Üstündağ gelirken hesap vermiştir, giderken de hesap verir. Bu kadar! Buyursunlar bana 30 tane imza toplayıp gelsinler, yarın bu görevi bırakmazsam namerdim. Kendimle ilgili problemim yok. O çocukların gözyaşları için söylüyorum” ifadelerini kullandı.



KALİTEMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ

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ABD, Sırbistan, İtalya gibi rakipler karşısında varlık gösteremeyen ve sahadan mağlup ayrılan Millilerimiz, turnuvanın ardından dünya klasmanında ilk 5’in dışına çıkacak.



Sıralamadan ziyade temel sorun kadro kalitemizin karşılığını sahada alamayışımız. Peki problem nerede? Takımımızı çok mu abartıyoruz yoksa aslında potansiyelimiz bu mu? Ya da beklentiyi biraz fazla mı tutuyoruz?

‘TAKIMIMIZ BİR SİSTEM DÂHİLİNDE DEĞİL’

ABD, Sırbistan, İtalya gibi rakipler karşısında varlık gösteremeyen ve sahadan mağlup ayrılan Millilerimiz, kadro kalitesinin karşılığını sahada alamıyor. Bu noktada akla gelen en önemli soru, ‘Neden bir türlü şampiyonluk gelmiyor? Hatayı nerede yapıyoruz?’

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Voleybol yazarı Kayhan Kösem’e göre sorun, takımımızın bir sistem dâhilinde değil de oyuncuların mevcut kapasitelerinin paralelinde bir voleybol oynanmasından kaynaklanıyor. Kösem, bu şekilde hareket edilince standart bir düzey tutturmanın zor olduğunun altını çizdi ve şu bilgileri paylaştı:

-- Giovanni Guidetti, Vakıfbank'ta uyguladığı ‘Hızlı oyuna dayalı hücum sistemini’ Milli Takım düzeyinde uygulamak istediyse de kulüp takımındaki yabancı oyuncuların Milli Takım’da eşdeğeri olmadığından bu oyun tarzını sahaya yansıtamadı. Düşünün, 35 yaşındaki Meryem Boz'u turnuvaya ikinci pasör çaprazı olarak götürüyorsunuz, Ebrar Karakurt'un oyundan düştüğü anda Boz yerine Hande Baladın'ı pasör çaprazı olarak oynatıyorsunuz. Boz ise turnuva boyunca bir turda Zehra Güneş'in yerine servis atmak için oyuna dâhil oluyor.

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-- Çin ve İtalya gibi takımları geçiş döneminde ve as oyuncularını oynatmadıkları hazırlık temelli turnuvalarda yenerek dünya sıralamasında üst sıralara çıkabiliyoruz. Ancak hedef maçlarda yapılan basit hataların telafisi olmuyor. Özetle temel hatamız; belirlenmiş bir sistemle Milli Takım’a dâhil olan (Altyapılar dâhil) tüm oyuncuların aynı formatta oynamasını sağlamak yerine o anda sahada yer alan oyuncuların kendi oyun karakterlerine göre bir oyun oynamaya çalışmamız.

‘EKSİĞİMİZ ÇOK’

Voleybol duayeni yazar Metin Görgün de takımın genel olarak iyi olduğunu ama eksiklerinin bulunduğuna vurgu yaptı:

“Örneğin aynı anda hem çok iyi pasör hem de çok iyi sıçramaya sahip oyunculularla sonuca gitmek kolay oluyor. Biz de bunu Ebrar Karakurt ve bazen Cansu Özbay üstleniyor. Fakat bu seviyedeki takımlarla baş edecek standartta değiller. Belki önümüzdeki süreçte Melissa Vargas’ın gelmesiyle ve yeni ilavelerle Çin, ABD ve Sırbistan gibi takımların standartlarına geleceğimize inanıyorum”

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‘BİRAZ FAZLA ABARTIYORUZ’

Genel olarak ‘Filenin Sultanları’ diye gururla bağrımıza bastığımız bir takım var ortada… Her turnuvaya da büyük umutlarla gidiyoruz ve beklenti haliyle artıyor. Ama bir türlü nihai başarı da gelmiyor. Peki biz mi çok abartıyoruz yoksa aslında potansiyelimiz bu kadar mı?

Kayhan Kösem, bu sorumuza “Biraz abartıyoruz” cevabını verdi ve şöyle devam etti:

“Kadın voleybolunun uluslararası alanda fazla rekabete sahne olan bir alan olmamasından kaynaklı günübirlik başarıların oyuncularımız üzerinde fazla baskı oluşturmasına sebep oluyoruz. Potansiyelimiz bu demek doğru değil. Zira aynı oyuncuları farklı bir düzende oynatarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Paola Egonu ve Tijana Boskovic'i ayrı tutun, hangi takımın kadrosu bizim oyuncularımızdan bariz üstün isimlere sahip? Bu turnuvada yer alan takımların mevcut durumunu göz önüne aldığımızda bir Dünya Şampiyonası’nda kürsüye en yakın durumda olduğumuz anda üst üste 3 maçı kısa sürede kaybederek hüsrana uğradık.”

‘BEKLENTİYİ YARATAN SAHADA VERİLEN MÜCADELENİN ŞEKLİYDİ’

Metin Görgün ise “Beklentiyi yaratan sonuçtan çok sahada verilen mücadelenin şekliydi. Filmi biraz geri sarıp baktığımızda, pandeminin getirdiği mutsuz dönemde takımın enerjisi ve arzusu seyirciye çok olumlu yansıdı. Örneğin Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde elendik ama sanki şampiyon olmuşuz gibi bir ilgi oluştu. Neden? Çünkü takım cansiparane bir mücadele verdi ve halkımız bunu çok benimsedi. Böyle bir ortam haliyle bu turnuvada beklentiyi artırdı ve çocukların taşıyabileceğinden fazla yük oluşturdu. Biraz bunun da etkisi var” ifadelerini kullandı.

‘LİGİMİZDE YABANCI SINIRI KALKARSA YERLİ OYUNCULAR DAHA ÇOK KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIR’

Voleybola kulüpler bazında baktığımızda (Vakıfbank- Eczacıbaşı) Avrupa şampiyonluklarımız var. Fakat aynı başarı Milli Takım’a yansımıyor. Peki, ligimizdeki yabancı sayısının biraz fazla olması bunda etkili oluyor mudur?

Kayhan Kösem, “Sınırlama kaldırılmalı. Zira üç yabancının yanına mecburen eklenen Türk oyuncular, "Nasıl olsa oynarım, yerim garanti" diye düşünerek kendilerini geliştirme konusunda çok istekli davranmıyor” dedi. Ayrıca Kösem, Milli Takım’ın başarısı için ligin güçlü olmasına da gerek olmadığının altını çizdi:

“Bakın Sırbistan ve ABD'ye… Ligin esamesi dahi okunmaz. Liginiz sınırsız yabancıyla güçlü olursa, yerli oyuncular kendine yer bulabilmek adına daha çok çalışarak üst seviyeye çıkabilir. Bugün ABD'nin eline baktığı Kelsey Robinson, Gözde Kırdar'ın arkasında yedek bekliyordu Vakıfbank'ta… Olmadı yurt dışında oynayarak kendini geliştirir. Ebrar Karakurt şu anda skor yükümüzü üstlenen ilk isim. Vakıfbank'tayken nasıl oynuyordu, İtalya sonrası nasıl oynuyor? düşünmek lazım.”





ŞİMDİ NASIL ADIMLAR ATILMALI?

Turnuvada son üç maçta olağanüstü düşük konsantrasyonlu ve mücadele etmeyen bir takıma dönüştük. Peki bundan sonra ne yapmak gerekiyor? Antrenör Giovanni Guidetti’ye veda etme zamanı geldi mi?

“Guidetti'nin bazı oyuncuları form durumlarının yüksekliğine rağmen kadroya almaması da bu eleştirilerin dozunu haklı olarak arttırdı” diyen Kayhan Kösem, “Bu turnuvada başarı elde edilseydi, bu konular konuşulmayacaktı. Şu anda konuşulacak tek konu, Guidetti ile yolların hızlı bir şekilde ayrılması olacak” ifadelerini kullandı.

Metin Görgün de “Milli Takım’da yüzde 100 değişim gerekiyor” dedi ve detaylandırdı:

-- Fakat bu değişim başarısızlıktan dolayı gerekmiyor. Resme geniş baktığımızda çok büyük iş başardılar. Ama takıma bakıyorsunuz ağırlıklı olarak Vakıfbank’tan oluşuyor. Düşünsenize 12 ay beraberler ve bu durum antrenör Giovanni Guidetti için de geçerli. Ne yaparsanız yapın mutlaka ilişkiler yorulur ve mental yorgunluk başlar.

-- Bir de, insanın antrenmandaki performansı, kendini gösterme isteğiyle olur. Ya da rekabetin getirmiş olduğu avantajla olur. Fakat takımımızda ikisi de gittikçe yavaşladı. Kaldı ki Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek? Artık yeni bir heyecana ihtiyacımız var. En önemlisi değişimi yaparken de kırmadan, incitmeden ve teşekkür ederek yapmamız gerekiyor.

SON BEŞ YIL MİLLİ TAKIM VE KULÜP BAŞARILARINI İNCELEDİK...



FİLENİN SULTANLARI



2022 – Filenin Sultanları, 2022 Milletler Ligi'nde dördüncülük elde etti. Ankara'daki Final Etabı'ndaki üçüncülük maçında Sırbistan'a 3-0 kaybeden Milli Takımımız, dördüncü oldu.

2021 – Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz (üçüncülük) madalya elde etti. Üçüncülük maçında Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

2021 – Ay-Yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'nde bronz (üçüncülük) madalya kazandı.

2021 – Filenin Sultanlar, tarihinde ikinci kez Olimpiyatlar'a (Tokyo) katıldı. Millerimiz, çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu.

2019 – Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş (ikincilik) madalya kazandı. Filenin Sultanları, finalde Sırbistan'a 3-2 yenildi.

2018 – A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde gümüş (ikincilik) madalya elde etti. Final maçında ABD'ye 3-2 kaybedildi.

KULÜP BAŞARILARI



2022 – Slovenya'nın başkenti Ljubjina'daki CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde VakıfBank şampiyon oldu. Temsilcimiz, finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yu 3-1 yendi. VakıfBank kupayı beşinci kez kazandı.

2022 – Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde Alman ekibi Allianz Stuttgart'ı iki maçta da mağlup edip, şampiyon oldu.

2021 – Ankara'da düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, altın madalya kazandı. Finalde Imoco Volley Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek, dördüncü kez dünya şampiyonu oldu.

2021 – Sistem9 Yeşilyurt, CEV Challenge Kupası finalinde Romanya ekibi Alba Blaj'ı iki maçta da yenerek şampiyon oldu.

2019 – VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek kupayı kazandı.

2018 – VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Alba Blaj'ı 3-0 yenerek, Avrupa şampiyonu oldu.

2018 – Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde Minsk'i iki maçta da yenerek, CEV Kupası'nı kazandı.

2018 – VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi SESC-Rj'yi yenerek dünya şampiyonu oldu.

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