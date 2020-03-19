FIFPro, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti

FIFPro'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salgın sırasında lig maçlarına devam etme kararının acil olarak yeniden gözden geçirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talepte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'deki birçok yabancı futbolcunun salgın devam ederken futbol oynamaktan rahatsızlık duyduğu için FIFPro ile iletişime geçtiği ifade edildi.

MUSLERA, BOATENG VE MİKEL ETİKETLEDİ

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, bu paylaşımın altına Fernando Muslera, Kevin Prince Boateng ve John Obi Mikel'i etiketledi.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!