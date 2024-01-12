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FIFA'dan Süper Lig'den 7 kulübe transfer yasağı cezası!

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#Süper Lig#Transfer Yasağı#FIFA
FIFAdan Süper Ligden 7 kulübe transfer yasağı cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 21:36

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübe FIFA'dan transfer yasağı cezası geldiği ortaya çıktı.

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FIFA'nın internet sitesinde transfer yasaklarıyla ilgili açılan sayfada Türkiye'den ceza alan çok sayıda takım olduğu görüldü.

Sayfadaki bilgilere göre Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor'un transfer yasağı var.

FIFA'dan yapılan açıklamada şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama başlatıldığının altı çizildi.

İşte Süper Lig kulüplerinin aldığı transfer yasakları:

Adana Demirspor - 3 dönem
Antalyaspor - 3 dönem
Alanyaspor - 3 dönem
Hatayspor - 3 dönem
Ankaragücü - 3 dönem
Kayserispor - 3 dönem
Samsunspor - 2 dönem

Türkiye'den transfer yasağı alan diğer kulüpler ise şu şekilde:

Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

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#Süper Lig#Transfer Yasağı#FIFA

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