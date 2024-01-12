FIFA'dan Süper Lig'den 7 kulübe transfer yasağı cezası!

Haberin Devamı

FIFA'nın internet sitesinde transfer yasaklarıyla ilgili açılan sayfada Türkiye'den ceza alan çok sayıda takım olduğu görüldü.

Sayfadaki bilgilere göre Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor'un transfer yasağı var.

FIFA'dan yapılan açıklamada şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda, tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama başlatıldığının altı çizildi.

İşte Süper Lig kulüplerinin aldığı transfer yasakları:

Adana Demirspor - 3 dönem

Antalyaspor - 3 dönem

Alanyaspor - 3 dönem

Hatayspor - 3 dönem

Ankaragücü - 3 dönem

Kayserispor - 3 dönem

Samsunspor - 2 dönem

Türkiye'den transfer yasağı alan diğer kulüpler ise şu şekilde:

Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.