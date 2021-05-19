FIFA Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasını paylaştı

Kabataş'a deniz yoluyla giden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncularının, iskeledeki taraftarlarca karşılandığı görüntülere yer verilen paylaşımda, "Çifte kupayı, gezegendeki en tutkulu taraftar gruplarından biriyle klas bir şekilde kutladılar. Hepsi Türkiye'nin kralı Beşiktaş'ı selamladı." ifadeleri kullanıldı.