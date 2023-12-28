×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fetih Terim gözünü Bakasetas'a dikti! Panathinaikos transfer için şartları zorlayacak...

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Panathinaikos#Bakasetas
Fetih Terim gözünü Bakasetasa dikti Panathinaikos transfer için şartları zorlayacak...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 10:35

Trabzonspor'un iki teklifini geri çeviren Bakasetas için Yunan ekibi Panathinaikos düğmeye bastı. Lider PAOK ile arasında sadece 1 puan fark olan ve teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Yunan temsilcisi, Bakasetas'ın transferi için şartları zorlayacak.

Haberin Devamı

Yunanistan Süper Ligi'nde 13 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Panathinaikos, sezon sonu şampiyonluğu elde etmek için adeta bütün imkanlarını seferber etmiş durumda.

Geçen yıl normal sezonu lider bitiren Yunan ekibi, şampiyonluk turunda zirveyi AEK'e kaptırmıştı.

Atina temsilcisi, geride kalan 15 haftada 34 puan toplayarak, lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor.

Bakasetas için düğmeye basıldı

Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bakasetas, bordo-mavili kulübün kendisine yaptığı iki teklifli de geri çevirmişti.

Sezon sonu Yunan oyuncuyla tekrar masaya oturma planları yapan Karadeniz ekibinde bu plan ara transfer dönemine çekilebilir.

Şampiyonluğa oynayan bir takımda forma giymek isteyen Bakasetas için ülkesinde bu hedefe ulaşma adına bütün imkanlarını zorlayan Panathinaikos ilk sırada yer alıyor.

Haberin Devamı

Fetih Terim gözünü Bakasetasa dikti Panathinaikos transfer için şartları zorlayacak...


Trabzonspor, tekliflere açık

Sezona istediği gibi başlayamayan ve şampiyonluk planlarını önümüzdeki sezon için yapan Trabzonspor, oyuncularına gelecek olan tekliflere açık.

Ara transfer dönemi olmak üzere sezon sonu için de değişimin sinyallerini veren bordo-mavililer, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bakasetas'a, ara transfer döneminde gelecek olan teklifi değerlendirecek.

Bu yıl şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Yunan ekibi, Fatih Terim'in ardından Bakasetas'ı da sezon sonunu beklemeden kadrosuna katmayı planlıyor.

Gözden KaçmasınFatih Terim, Panathinaikosta ilk idmanına çıktı 11 yıl önce Galatasaraya istediği isimle Atinada buluştuFatih Terim, Panathinaikos'ta ilk idmanına çıktı! 11 yıl önce Galatasaray'a istediği isimle Atina'da buluştuHaberi görüntüle

Trabzonspor'da ekonomi ön planda

Trabzonspor'da yola devam etme isteğine şimdiye kadar olumlu yanıt vermeyen Bakasetas için farklı planlar masada.

Sezon sonunun beklenmesi halinde oyuncu bordo-mavililerin yeni teklifine olumlu yanıt vermezse bonservissiz ayrılmış olacak.

Ara transfer döneminde muhtemel resmi teklif karşısında bordo-mavili kulübün bonservis bedeli talep etme hakkı olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Terim#Panathinaikos#Bakasetas

BAKMADAN GEÇME!