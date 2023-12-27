Fatih Terim, Panathinaikos'ta ilk idmanına çıktı! 11 yıl önce Galatasaray'a istediği isimle Atina'da buluştu

Haberin Devamı

Son olarak Galatasaray ile yollarını ayırdıktan yaklaşık 2 yıl sonra Yunanistan devi Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, görevine resmen başladı.

Dün yapılan resmi açıklamanın ardından bugün öğle saatlerinde Atina'ya giden tecrübeli çalıştırıcı, ilk açıklamasını havalimanında yaptı.

"NEREYE GİDERSEM, KAZANMAK İÇİN GİDERİM"

"Ben denizin diğer tarafındanım. Burada olmaktan mutluyum. Eşim de bana katılacak ve yeni bir hayata başlayacağız. Ben Fiorentina'da çalışırken, Ergin Ataman da İtalya'daydı. Şimdi ikimiz de buradayız ve bundan dolayı mutluyum. Panathinaikos çok uzun zamandır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim, kazanmak için giderim. Attığım imzalar sadece kâğıt üzerinde değil, kalbimden gelir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birz evvel konuştuk ve bu adımdan ötürü beni tebrik etti. Burada olmaktan mutluyum."

Haberin Devamı

İMZAYI ATTI, İDMANA ÇIKTI

Akşama doğru yeni takımıyle resmi sözleşmeye imza atan Fatih Terim, akşam antrenmanında Panathinaikos'un başında yer aldı. Yunan devi, ilk idmandan fotoğrafları "İmparator önderliğinde ilk antrenman" notuyla paylaştı.

"İLK TRANSFER BAKASETAS"

Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesiyle transfer haberleri de çıkmaya başladı. Trabzonspor'un bir süredir yaptığı yeni sözleşme tekliflerini geri çeviren Bakasetas'ın Panathinaikos'a transfer olacağı iddia edildi.

Bakasetas için son kararı Fatih Terim'in vereceği de belirtildi.

11 YIL ÖNCE GALATASARAY'A İSTEDİĞİ DJURICIC İLE BULUŞTU

Fatih Terim, Galatasaray'daki üçüncü döneminin ikinci sezonunda 10 numara takviyesinde bir liste belirlemiş ve Ünal Aysal yönetimine iletmiş, Aysal yönetimi Wesley Sneijder'i transfer etmişti.

Haberin Devamı

Terim o dönem Sneijder transferi gündemdeyken yaptığı açıklamada; "Oluru varsa Kaka'yı istedim. Onun haricinde bir liste verdim." demişti.

Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sonraki yıllarda Sneijder transferiyle ilgili verdiği bilgide; "Sneijder, yönetime verdiğimiz listede 4. sıradaydı. Önünde Dusan Tadic, Hatem Ben Arfa ve Filip Djuricic vardı." demişti.

Galatasaray, 2012/13 sezonu devre arasında 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'den Wesley Sneijder'i kadrosuna kattı.

O dönem listedeki Djuricic ise şu anda Panathinaikos forması giyiyor. Listenin ilk sırasındaki Tadic ise Fenerbahçe'de.

Fatih Terim, 11 yıl önce transferini istediği Djuricic ile Panathinaikos'ta çalışacak.

Haberin Devamı

8 MİLYON EURO'YA BENFICA'YA GİTTİ, SONRASI GELMEDİ

Galatasaray'ın 2012/13 sezonu devre arasında transfer etmek istediği Djuricic, o dönem Hollanda ekibi Heerenveen'de forma giyiyordu. Galatasaray, Sneijder'i alınca Sırp futbolcu 2013 yazında 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Avrupa'da patlama yapması beklenen Djuricic'in kariyeri, beklediği gibi gitmedi.

2015/16 sezonu ikinci yarısında Premier Lig ekibi Southampton'a kiralık giden Sırp 10 numara, bu zor ligde de kendini gösteremedi.

Benfica, 8 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Djuricic'i 4 yıllık süreçte Mainz, Southampton, Anderlecht, Sampdoria gibi kulüplere kiralık gönderdi.

Haberin Devamı

Ocak 2017'de Sampdoria'ya bedelsiz giden Djuricic, burada da bekleneni veremedi ve Benevento ve Sassuolo'ya kiralık gittikyen sonra 2023 yazında Panathinaikos'un yolunu tuttu.

Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen Djuricic, bu sezon Panathinaikos formasıyla çıktığı 22 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. Sırp futbolcu, sakatlığı sebebiyle ligde son 2 maçı kaçırdı.