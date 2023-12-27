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Eljif Elmas resmen Leipzig'de! Fenerbahçe'ye piyango...

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#Transfer#Fenerbahçe#Eljif Elmas
Eljif Elmas resmen Leipzigde Fenerbahçeye piyango...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 20:04

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İtalyan takımı Napoli'den Eljif Elmas'ı resmen kadrosuna kattı. Fenerbahçe, bu transferden pay alacak.

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Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu için Alman kulübünün Napoli'ye 25 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Eljif Elmas'ı Leipzig'e 16.2 milyon euro bonservisle gönderen Fenerbahçe, bonservis arasındaki farkın %25'ini bonus olarak kasasına koyacak. Sarı-lacivertli kulüp bu transferden yaklaşık 1.5 milyon euro kazanacak.

Eljif Elmas bu sezon Napoli formasıyla ligde 11 maça çıkarken, 2 kez de fileleri havalandırdı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Eljif Elmas

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