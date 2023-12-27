Eljif Elmas resmen Leipzig'de! Fenerbahçe'ye piyango...

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Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu için Alman kulübünün Napoli'ye 25 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Eljif Elmas'ı Leipzig'e 16.2 milyon euro bonservisle gönderen Fenerbahçe, bonservis arasındaki farkın %25'ini bonus olarak kasasına koyacak. Sarı-lacivertli kulüp bu transferden yaklaşık 1.5 milyon euro kazanacak.

Eljif Elmas bu sezon Napoli formasıyla ligde 11 maça çıkarken, 2 kez de fileleri havalandırdı.