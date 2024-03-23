Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy'a telefon! 

Haberin Devamı

Beşiktaş formasıyla bu sezon yaptığı önemli çıkışla dikkat çeken Semih Kılıçsoy’a, A Milli Takım kapıları açılmıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, genç futbolcuyu, Avusturya ve Macaristan’la oynayacakları hazırlık karşılaşmasının kadrosuna dahil etmişti. Ancak önceki günkü maç yolculuğu öncesinde şok bir olay yaşanmış ve Semih Kılıçsoy’la Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım kadrosundan çıkarılıp Ümit Milli’ye dahil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, özel maçta Gürcistan ve 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri’nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takımımız’ın aday kadrosuna dahil edildi. 2 oyuncumuz, İstanbul’daki hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takımımızın kampına katılacak” denildi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş kulübünden TFF’ye sert tepki geldi.

Haberin Devamı

Hazırlık maçında Ümit Milli Takımımız, Gürcistan’ı 2-1 yendi. Pendik Stadyumu’nda oynanan maçta AY-Yıldızlılar’ın ilk golünü, A Milli Takım’a seçildikten sonra Ümitler’in kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy, 16. dakikada filelere gönderdi. Diğer golümüzü 55’te Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gürcistan’ın golünü ise 58. dakikada Giorgi Abuashvili attı. Ümitler, 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup maçında İtalya (d) ile karşılaşacak.

SANTOS'TAN TELEFON

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba ise genç oyuncuyla görüşüp, “Bu seni büyütür. Karar alanları küçültür” ifadelerini kullandı. Teknik direktör Fernando Santos da oyuncusuyla görüşüp Türkçe olarak, ‘Alo Semih, ben Santos. Üzgünüm’ diyerek başladığı sözlerine tercüman aracılığıyla devam etti. Portekizli hocanın, genel olarak futbolda bunların olduğunu, bunları aşmanın tek yolunun daha iyi çalışıp sahada cevap vermek olduğunu ilettiği bildirildi.