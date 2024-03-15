Fernando Santos kararlı: Golcü Beşiktaş yarın sahada olacak

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Galatasaray derbisinin ardından deplasmanda Gaziantep’e kaybeden Beşiktaş 3.’lük yarışında yarın eski hocası Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Fernando Santos ile ligde çıktığı 10 karşılaşmada Beşiktaş 9, rakipleri 8 gol atarken maçları en az gole sahne olan ekip konumundaki siyah beyazlılar yarınki maçta bu görüntüyü değiştirmekte kararlı.

TAKIMIN DİZİLİŞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öyle ki Santos dünkü idmanda 4-1-4-1 sistemini denerken kalede Mert, stoperde Colley, Worral, sağ bekte Onur, sol bekte Zaynutdinov’u denedi. Savunma dörtlüsünün önünde Salih Uçan görev yaparken sağ kanada Rashica, sol kanada Semih monte edildi. Gedson Fernandes ve Muci ise santrfor Cenk Tosun’un arkasında konumlandırıldı.