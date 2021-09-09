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GeriFutbol Ferdi ve Nazım, Sivasspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe'de sakatların son durumu...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

Ferdi ve Nazım, Sivasspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe'de sakatların son durumu...

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Ferdi ve Nazım, Sivasspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe'de sakatların son durumu...

Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana, milli takımdan dönen kaleci Altay Bayındır da katıldı.

İdman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildi. 

Ferdi ve Nazım, Sivasspor maçında oynayacak mı Fenerbahçede sakatların son durumu...

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