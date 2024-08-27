Ferdi Kadıoğlu: Cadı kazanında bir beyefendi

Haberin Devamı

Fanatizmin körüklendiği, rakibin düşman yerine konulduğu, şiddet, kavga ve provakatif sloganların kanıksandığı, saha içi ve dışında ayrımcı söylemler ve fiziksel saldırıların yaşandığı bir oyunda hele ki...

Kimsenin kendinden olmayanı onaylamadığı, şu ya da bu sebeplerle çeşitli ithamlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiği, sudan sebeplerle eleştiriler savurduğu bir oyunda hele ki...

İşte Ferdi Kadıoğlu, böyle bir cadı kazanında; efendiliği, alçakgönüllülüğü, saygılı ve sportmen tavrı, çalışkanlığı, azmi, disiplini, adanmışlığı ve naif kişiliğiyle tam bir örnek oyuncu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün deyişiyle, "Zeki, çevik ve ahlaklı" bir sporcu olarak zihinlerde olumlu izler bırakan nadir yeteneklerden biri oldu.

ÇOCUK GİRDİ, YETİŞKİN ÇIKTI

2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında henüz 18 yaşındayken Fenerbahçe'ye katılan Ferdi Kadıoğlu, toy bir genç olarak girdiği sarı lacivertli camiadan; Avrupa Şampiyonası, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda onlarca maç oynamış deneyimli bir futbolcu olarak çıktı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe kariyerine U19 ve U21 takımlarında başlayan Ferdi Kadıoğlu, A takım formasıyla ilk resmi maçına Aralık 2018'deki Türkiye Kupası müsabakasında çıktı.

Ferdi Kadıoğlu, 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 31 maçta forma giyip 11 gole katkı vererek tüm dikkatleri üzerine çekti.

PEREIRA İLE MEVKİSİNİ BULDU

Bu yıllarda orta saha ve kanat rotasyonunda görev alan Ferdi Kadıoğlu, Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle 3-5-2 sisteminin kanat bek pozisyonunda asıl çıkışını yaptı.

Pereira'nın 3-4-3 ve 3-5-2 ile çıktığı maçlarda sol ve sağ kanat pozisyonlarında oynayan Ferdi Kadıoğlu, dörtlü savunma ile çıkan karşılaşmalarda ise sol bekteki performansıyla büyük fark yarattı.

Hızı, çevikliği, top hakimiyeti, enerjisi, pas kabiliyetiyle modern futbolun bek oyuncularında olması gereken tüm özelliklere sahip olan genç futbolcu, takımın hücum varyasyonlarında oldukça etkili bir isim haline geldi.

Haberin Devamı

JESUS DÖNEMİNDE DEĞİŞİLMEZ İSİM OLDU

Vitor Pereira ile fark yarattığı mevkiyi bulan Ferdi Kadıoğlu, Jorge Jesus döneminde ise tam bir olgunluğa erişti.

Jorge Jesus'un 3-4-3 ile çıktığı maçlarda sağ kanatta görev alan genç futbolcu, dörtlü savunmanın tercih edildiği karşılaşmaların büyük bölümünde ise sağ bek pozisyonunda oynadı.

Hem hücumda hem savunmada görevini başarıyla yerine getiren milli oyuncu, Fenerbahçe'nin değişmez isimlerinden olduğu bu dönemde, Süper Lig'de 32 maçta süre bulurken 8 gole katkı sağlayarak önemli bir iş çıkardı.

HOLLANDA VE KANADA'YI GERİ ÇEVİRDİ

Hollanda ve Kanada milli takımlarından davet almasına rağmen Türkiye'yi seçen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sol bek ve sağ bek mevkilerinde 7 maçta forma giydi.

Haberin Devamı

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal, sol bekte birinci tercihini Ferdi'den yana kullanırken Dusan Tadic'le çok uyumlu ve etkili bir ikili oluşturan Ferdi Kadıoğlu, zaman zaman sağ bekte de görev yaptı.

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN YILDIZLARI ARASINA GİRDİ

Sarı lacivertli takımın 99 puan topladığı sezonda takımın en önemli isimlerinden biri olan genç oyuncu, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla dev kulüplerin transfer listesinin ilk sırasına yerleşti.

Fenerbahçe ile Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 204 maçta görev yapan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasını ise 20 kez giyme başarısı gösterdi.

Haberin Devamı

TÜRK FUTBOLUNDA KİŞİLİĞİYLE TAKDİR KAZANDI

Salt yeteneğiyle değil; centilmenliği, çalışkanlığı, saygılı tavrı ve azmiyle herkeste olumlu izlenimler bırakan Ferdi, A Milli Takım ve Fenerbahçe'de gösterdiği özverili ve başarılı performansıyla takdir toplayan bir isim olarak rekor bedelle ayrılıyor Türkiye'den.