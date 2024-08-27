Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini KAP'a bildirdi

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Uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer oluyor.
Fenerbahçe, milli sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
24 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibi Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikle yaklaşık 40 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.
FERDİ KADIOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ
Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 2018'de imza atan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda 204 maça çıktı.
Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asist kaydetti.
Milli sol bek oyuncusu, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.