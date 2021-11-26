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"Fenerbahçe'ye yine gol atmak istiyorum..."

#Göztepe#Halil Akbunar#Süper Lig
Fenerbahçeye yine gol atmak istiyorum...

Fenerbahçe müsabakası öncesi konuşan Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar, "İnşallah gol atan taraf biz oluruz, ben atmasam da kazanan taraf inşallah biz oluruz. Fenerbahçe'ye karşı gol atabiliyorum, umarım pazartesi günü de bu gerçekleşebilir" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. İzmir ekibi, Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam ederken, antrenman öncesinde takım kaptanı Halil Akbunar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra tam kapasite olarak taraftarlarıyla buluşacakları için heyecanlı olduklarını söyleyen Halil, taraftarlarının her zamanki gibi kendilerine güç katacaklarını söyledi.

Her karşılaşmaya 3 puan için çıktıklarını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Bizim için takımların önemi yok. İnşallah pazartesi günü 3 puan alan taraf biz olacağız. Bizim için her maç 3 puan, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor umrumuzda değil. Biz kazanmak için sahada olacağız" diye konuştu.

Halil Akbunar, daha önceki maçlarda Fenerbahçe'ye attığı gollerin hatırlatılması üzerine, "İnşallah gol atan taraf biz oluruz, ben atmasam da kazanan taraf inşallah biz oluruz. Umudum o yönde. Evet, Fenerbahçe'ye karşı gol atabiliyorum, umarım pazartesi günü de bu gerçekleşebilir" dedi.

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İç sahada daha az puan toplamalarının şanssızlık olduğunu kaydeden Akbunar, "Pozisyonlara girmesek sıkıntımız var diyeceğim ama pozisyon da buluyoruz. Bu şanssızlığı kıracağımıza inanıyorum, hep böyle gitmeyecek. İnşallah bu şanssızlığı kıralım, ondan sonra golleri göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Halil Akbunar, kalitelerine rağmen düşme hattında olduklarını belirterek, "Bulunduğumuz yerden dolayı mutsuzuz. İnsanlar ister istemez 'potanın içindeler, Göztepe düşecek mi' diyor ama biz bunu düşünmüyoruz, bizim umudumuz var, umudumuzu kaybetmedik ama dediğim gibi, şanssızlıklarımı kırıp bir seri yakaladığımıza Göztepe buralarda olmayacak. Üst sıralarda olacak. İlk önceliğimiz motivasyon olarak kendimizi yukarıya çekmek" dedi.

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#Göztepe#Halil Akbunar#Süper Lig

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