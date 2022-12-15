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Fenerbahçe'ye Valencia, Peres ve Sangare müjdesi!

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#Fenerbahçe#Sakatlık#Enner Valencia
Fenerbahçeye Valencia, Peres ve Sangare müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 17:09

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare de saha çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde sabah saatlerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Tedavi süreçleri devam eden oyuncular, günü bireysel ve özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Enner Valencia, Luan Peres ve Nazım Sangare de saha çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Fenerbahçe#Sakatlık#Enner Valencia

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