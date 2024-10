Fenerbahçe'ye Twente maçı öncesi uyarı: İntikam istiyorlar | Mourinho hep hüsrana uğratmıştır

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Manchester United deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerek rakiplerine gözdağı veren Twente, sahasında temsilcimiz Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Szymanski, Tadic, Maximin ve Dzeko gibi formda hücum oyuncularına güvenen sarı-lacivertli ekipte tüm planlar mutlak galibiyet üzerine kurulu. Hollandalı meslektaşlarımız, iki ekibin son dönemdeki performansını değerlendirirken; Twente’nin tehlikeli yönlerine de dikkat çekti.

HOLLANDALI GAZETECİLERİN MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRMELERİ ŞÖYLE:

GEERT-JAN JAKOBS (VOETBAL INTERNATIONAL):

“TEKNİK DİREKTÖR OOSTİNG, YÜKSEK PRESLİ FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR”

FC Twente, 2018 yılında küme düşmeye yol açan mali sorunlardan bu yana kulüp olarak kendini yeniden inşa ediyor. Bir yıl içinde Eredivisie'ye geri döndüler ve o tarihten bu yana kulüp her sezon hem saha içinde hem de finansal olarak gelişme kaydetti. FC Twente, teknik direktör Joseph Oosting yönetiminde oyun tarzı ve oyuncuların seviyesi anlamında kendini geliştirdi. Oosting, hücum etmeyi seviyor ve yüksek presli futbol oynamak istiyor. FC Twente'nin gücü, yıllardır olduğu gibi takım ruhu, iş ahlakı ve oyuncularının teknik yeteneğinden geliyor.

Haberin Devamı

“MANCHESTER UNİTED DEPLASMANINDAKİ OYUN ÇOK ETKİLEYİCİYDİ”

Twente'nin Manchester United deplasmanında oynadığı oyun çok etkileyiciydi ve 1-1'lik sonuç fazlasıyla hak edilmişti. Twente, Old Trafford'da cesurdu; geride disiplinli bir futbol oynadı ve topla buluştuğunda hep ileriyi düşündü. Sağ bek Bart van Rooij, M.United karşısında öne çıkan oyuncuydu. van Rooij, NEC Nijmegen'den yeni geldi ve şu ana kadar mükemmel bir performans gösterdi. Gücü hücumda yatıyor ve Old Trafford'da yaptığı harika koşularla bunu kanıtladı. Yıllardır FC Twente'de forma giyen kaleci Lars Unnerstall da Manchester United maçının kilit oyuncularından biriydi. O, bence Eredivisie'deki en iyi kaleci; uzun boylu, güçlü, sakin, çok çevik ve refleksleri inanılmaz. FC Twente, Mees Hilgers gibi çok yetenekli bir merkez defans oyuncusuna ve Sam Lammers gibi her iki ayağını da iyi kullanan teknik açıdan yetenekli bir forvete sahip. Hücuma dönük orta saha oyuncusu Sem Steijn, şu anda altı golle Eredivisie'nin en golcü oyuncusu. Sem Steijn’in sahadaki boşluğu iyi görmesi ve doğru pozisyon alma becerisi onun en büyük iki özelliği. Defans oyuncusu Robin Propper'ın Rangers FC'ye gitmesi ve Michal Sadilek'in yaz aylarında sakatlanmasıyla FC Twente'de sahada fiziksel güç ve lider oyuncu eksikliği yaşandı.

Haberin Devamı

“MOURİNHO, PEK ÇOK HOLLANDA TAKIMINI HÜSRANA UĞRATTI”

Jose Mourinho'nun kariyerine, oyuncuları ve gazetecileri kendi lehine etkilemek için elinden gelen her şeyi kullanma şekline hayranım. Mourinho'yu bir karakter ve kazanmaya odaklanan bir antrenör olarak her zaman sevmişimdir. Feyenoord'un Konferans Ligi finalinde Roma'ya, Ajax'ın Avrupa Ligi'nde Manchester United'a karşı oynadığı maçlarda olduğu gibi pek çok Hollandalı takım ve antrenör onun yüzünden hüsrana uğradı. FC Twente'nin perşembe günü Enschede'de Mourinho etkisi görürse aynı deneyimi yaşayacağını hissediyorum. Bu arada takımdaki oyunculardan Dusan Tadic, Hollanda'da çok saygı duyulan bir isim ve eski kulübüne karşı önemli bir rol oynayabilir. Fenerbahçe'de kimin oynayacağını henüz bilmiyorum ama Allan Saint-Maximin'in de FC Twente'ye çok sorun çıkarabileceğini düşünüyorum. Edin Dzeko ise stoperler için her zaman zorlayıcı bir oyuncu olacak.

Haberin Devamı

"TWENTE’NİN ÇOK BÜYÜK TARAFTARI VAR AMA FAVORİ FENERBAHÇE”

FC Twente'nin çok büyük ve sadık bir taraftarı var. Old Trafford'a giden 4000 taraftar Manchester'daki insanlar tarafından gelmiş geçmiş en iyi deplasman taraftarı olarak tanımlanıyor. Her iç saha maçının biletleri tükeniyor ve birçok kişi bekleme listesinde yer alıyor. Bu sezon lig maçlarında atmosfer biraz durgundu ama perşembe günü farklı olacağını düşünüyorum. Twente taraftarları, oyuncuları destekleyecektir ama ben hala Fenerbahçe'nin tüm kalitesi, tecrübesi ve saha kenarındaki Mourinho'suyla maçın favorisi olduğunu düşünüyorum.

Haberin Devamı

BJORN HUISTEDE (TWENTEFANS.NL):

“KALECİ LARS UNNERSTALL, KEDİ GİBİ OLAN REFLEKSLERİYLE TANINIYOR”

FC Twente’nin şu anda iyi bir gidişatı var. Sparta Rotterdam ve PEC Zwolle ile oynanan iç saha beraberliklerinin ardından hayal kırıklığı yaşandı ancak son dört lig maçının üçü gol yemeden kazanıldı. Geçtiğimiz hafta FC Twente, Manchester United ile deplasmanda oynadığı maçta Old Trafford'da sürpriz bir şekilde 1 puan aldı. Bu durum maça gelen 4.000'den fazla FC Twente taraftarı için de beklenmedik bir gelişmeydi. Zira Manchester United'ın transfer değeri bizden 12 kat fazla ve geçen yaz yeni oyunculara 214 milyon avronun üzerinde harcama yaptı. Mesela bizim en pahalı transferimiz Rangers FC'den yaklaşık iki milyon avro karşılığında transfer olan Sam Lammers oldu. Ligde 3 kez fileleri havalandıran Lammers, Old Trafford'da da gol attı. Ancak Lammers, stadyumumuz De Grolsch Veste'de henüz gol atmayı başaramadı. Hücuma yönelik orta saha oyuncusu olan Sem Steijn de öne çıkan bir oyuncu. 7 maçta attığı 6 golle şu anda Hollanda'nın en golcü oyuncusu konumunda. Ayrıca Lars Unnerstall gibi Hollanda'nın en iyi kalecisine de sahibiz. Daha önce PSV'de forma giyen Alman oyuncu, kedi gibi olan refleksleriyle tanınıyor. Ayrıca yeni transfer Bart van Rooij de oynadığı futbolla dikkat çekiyor. Gelecek vadeden sağ bek, Manchester United deplasmanında öne çıkan isim oldu. Çek milli oyuncu Michal Sadilek de normalde bizim için çok önemli bir oyuncu ancak geçen yaz Avrupa Şampiyonası öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aylardır sahalardan uzak kaldı.

Haberin Devamı

“TWENTE, GEÇEN SENEKİ MAÇLARIN İNTİKAMINI ALMAK İSTEYECEKTİR”

José Mourinho'nun Hollanda’ya geleceği gün kesinlikle sabırsızlıkla bekleniyor. O tuhaf bir antrenör ama birçok başarıya imza atmış biri. Mourinho, Manchester United’ı çalıştırdığı dönem Ajax, AS Roma’da olduğu dönem ise Feyenoord gibi Hollanda takımlarıyla karşılaştı. Jose Mourinho’yu yenmek çok zor. Mourinho, taktiksel olarak iyi ve kompakt bir oyun ortaya koyacak. FC Twente, geçen sezon Konferans Ligi'nin son ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. İstanbul'daki ilk yarıda FC Twente'nin çok iyi oynadığını ve devre arasına 1-1'lik beraberlikle girildiğini hatırlıyorum. Ancak Fenerbahçe, Youri Regeer'in kırmızı kart görmesinin ardından FC Twente takımına 5-1'lik büyük bir yenilgi yaşattı. Enschede'de ise iki takım da dengeli bir mücadele sergiledi ve FC Twente, Edin Dzeko'nun penaltı golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. FC Twente, şüphesiz perşembe günü intikam almak isteyecektir, özellikle de oyuncuların çoğu hala Enschede'de oynadığı için. Fenerbahçe'nin Enschede'de iyi tanınan bazı oyuncuları var. FC Twente'nin alt yapısından yetişen Jayden Oosterwolde, daha sonra Parma üzerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Onun için sanki tekrar evine dönmüş gibi olacak. Dusan Tadic, FC Twente'de iki sezon oynadı ve o dönem de çok seviliyordu. Ajax'ta yıllarca oynadıktan sonra popülaritesi biraz azaldı ancak Dusan'ın kazanma zihniyetine ve kariyerine büyük saygı duyuluyor. Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Sofyan Amrabat da Eredivisie'de forma giymiş isimler. Perşembe günü oynanacak maçta Fenerbahçe'nin özellikle hücum ve orta saha bölgesine dikkat edilmeli. Fenerbahçe'de bireysel olarak çok daha fazla kalite var ama FC Twente kolektif olarak sürpriz yapabilir.

“FC TWENTE, FENERBAHÇE’Yİ YENEBİLMEK İÇİN 12.ADAMA İHTİYAÇ DUYACAK”

FC Twente, fanatik taraftarlarıyla tanınıyor. Old Trafford'daki maçın ardından İngiliz medyasından Hollandalı taraftarlara çok sayıda övgü yağdı. Ayrıca perşembe gecesi FC Twente, Fenerbahçe'yi yenebilmek için 12. adama ihtiyaç duyacak. Türk taraftarların da oldukça tutkulu oldukları biliniyor. Geçtiğimiz yıl deplasman tribünü maalesef UEFA cezası nedeniyle boş kalmıştı ama dolu tribünle perşembe akşamı en azından güzel bir atmosfer olacak. Hollanda ve Almanya'da (Enschede, Almanya sınırına yakın) da çok sayıda Fenerbahçe taraftarı iç saha maçlarına bilet almaya çalışıyor. FC Twente ise bu duruma mümkün olduğunca karşı koymaya çalışıyor.

“FENERBAHÇE’NİN BİREYSEL OLARAK DAHA İYİ OYUNCULARI VAR”

Geçtiğimiz perşembe günü Manchester United maçında olduğu gibi iyi bir performans sergilemeyi umuyoruz. Fenerbahçe'nin bütçesi çok daha fazla ve bireysel olarak daha iyi oyuncuları var ama De Grolsch Veste'de FC Twente kendini aşabilir. Mesela RedBull Salzburg, ağustos ayında Enschede'de kazanamadı ve iki yıl önce Fiorentina da orada berabere kaldı. Taraftarlar beraberlikle yetinecektir ama daha fazlası da mümkün. Beşiktaş, geçen hafta Ajax'a 4-0 yenildi. Ajax, şu anda kesinlikle FC Twente'den daha iyi değil. Tahminime göre maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum.