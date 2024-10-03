Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e olay sözler: Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı?

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Beşiktaş ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış olan teknik direktör Sergen Yalçın, son dönemde spor yorumculuğuna yeniden başlamıştı.

Değerlendirmeleriyle dikkat çeken Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin için olay yaratan yorumlar geldi.

Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, Şahin'in Alman devine teknik direktör olmasını eleştirdi. Sergen Yalçın ayrıca Francesco Farioli'ye de göndermede bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

"BU KADAR KOLAY MI?"

"Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?"

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"FARIOLI, DÜNYA KOMEDİSİ"

"Farioli'nin Ajax teknik direktörü olmasına ben inanamıyorum. Sırf İtalyan olduğu için adam teknik direktör oldu. Adam analizciydi, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk, onu Alanyaspor'a getirdi yardımcı olarak. Oradan antrenör oldu. Arkadan üç tane pas yapınca, 'Vay, büyük hoca, şöyle hoca' sözleri başladı. Nice'e gitti, oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."

"TEKLİF GELDİ AMA..."

"Schalke'den bir teklif geldi ama antrenörlük yapmayı düşünmüyorum şu an. Rahatım burada yani kış geldi. Stüdyo güzel, kıyafetlerimiz güzel, renkler güzel, muhabbet makara güzel, salla eleştir."