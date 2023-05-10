Fenerbahçe'ye transferi ve ayrılığı olay olmuştu! Brumanı'nın bonservisi için karar...

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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve şu an Braga'da kiralık olarak forma giyen Bruma konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

LİSANS ÇIKARTILMAMIŞTI

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kiraladığı Bruma, sezon başında iki Şampiyonlar Ligi elemesi, iki Avrupa Ligi elemesi ve bir Süper Lig olmak üzere toplam 5 maça çıkmış, sonrasında UEFA'ya ve TFF'ye verilen listeye dahil edilmemişti.

Aynı dönemde hamstring sakatlığı da yaşayan Portekizli futbolcu daha sonra takımla çalışmalara başlasa da ligin ilk yarısının kalan bölümünde forma giyemedi.

BONSERVİSİNİN ALINMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Fenerbahçe, Portekizli oyuncunun performansına karşın 4 milyon 250 bin euroluk satın alma opsiyonunu devre arasında kullanmıştı. Anlaşmada opsiyonun zorunlu olduğu ve bu sebeple böyle bir karar verildiği öğrenilmişti.

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BRAGA'YA KİRALANDI

Sarı-lacivertlilerin ikinci yarı için de lisans çıkartmadığı Bruma, Braga'ya kiralanmıştı.

BRAGA MEMNUN

Yarım sezonluğuna Braga'ya kiralanan Bruma, gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekmişti.

13 lig maçında 3 gol, 4 asistle oynayan 28 yaşındaki oyuncu, son 5 lig maçında 3 asist yaptı.

'BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR' İDDİASI

Bu gelişmelerin ardından Portekiz basınından Ojogo, Bruma'nın bonservisini almak için Braga'nın harekete geçeceğini duyurdu.

Haberde; Bruma'nın Braga'da mutlu olduğu ve Fenerbahçe'nin de transfere sıcak bakabileceği belirtildi.