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Fenerbahçe'ye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı gelebilir! Galatasaray ve Trabzonspor...

#Transfer#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe
Fenerbahçeye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı gelebilir Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'nu ezeli rakipler yakından takip ediyor... Oyuncunun menajerlik şirketindeki operasyon şefi Fahri Ecvet'in Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkarken, Trabzonspor da beklemeye geçti.

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Fenerbahçe forması ile bu sezon ayakta kalan nadir isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu, sözleşme dönemine girdi. 30 Haziran 2022'de kontratı sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe arasında henüz kontrat imzalanamaması başta Türk takımları olmak üzere çok sayıda kulübün de iştahını kabartıyor. Türk Milli Takımı'nı seçen hücum oyuncusunun yerli statüsü nedeniyle Galatasaray ve Trabzonspor da nabız yokluyor.

Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçı sonrasında, "Kontrat konularını menajerim takip ediyor. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanmaya çalışıyorum" derken basın toplantısındaki, "Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynar mısınız?" sorusuna da 'Hayır' yanıtı vermedi.

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TRABZONSPOR'DAN DEVLER LİGİ PLANI

Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Wasserman'ın futbol menajerleri arasında ise Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün yakın çalışma arkadaşı ve Fortuna Sittard'da birlikte mesai verdiği Fahri Ecvet de yer alıyor.

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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun durumunu yakından takip ederken şampiyonluğa koşan Trabzonspor da Devler Ligi kadrosu için genç yıldızın durumunu inceliyor.

FENERBAHÇE'DE 4 YILLIK İMZA HEDEFİ

Fenerbahçe cephesi ise ezeli rakiplerinin de listesine giren Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme uzatma planları yapıyor. Gelen haberlere göre yönetim ocak öncesi yaptığı görüşmelerde futbolcuyla prensipte anlaştı. Varılan mutabakata göre 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak genç oyuncunun maaşı iki katına çıkarılarak 1.2 milyon Euro seviyesine getirilecek.

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#Transfer#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe

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