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Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber! Royal Antwert kararını verdi

#Fenerbahçe#Samatta#Antwerp
Fenerbahçeye Samattadan kötü haber Royal Antwert kararını verdi

Sezon başında Fenerbahçe'den Samatta'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katan Belçika ekibi Royal Antwert, oyuncunun beklenen performansı gösterememesi sonrasında opsiyon maddesini kullanmama kararı aldı.

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Aston Villa'dan kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altından kalan Samatta, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Royal Antwerp'a kiralanmıştı.

Samatta, bu sezon başında benzer beklentilerle kiralandığı Antwerp'te de istenilen performansı gösteremezken Belçika ekibi, sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Voetbal 24'ün haberine göre, Belçika ekibi, Samatta'nın performansı sonrası satın alma maddesini kullanmayı düşünmüyor.

Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, kırmızı kartla ihraç edilmişti.

Belçika ekibiyle toplamda 28 maça çıkan Tanzanyalı golcü, 3'ü Avrupa Ligi'nde olmak üzere 8 gollük katkıda bulundu.

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#Fenerbahçe#Samatta#Antwerp

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