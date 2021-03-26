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GeriFutbol Fenerbahçe'ye 'istikrar' sözüyle gelen Ali Koç, 33 ayda 6 hoca değiştirdi!
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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye 'istikrar' sözüyle gelen Ali Koç, 33 ayda 6 hoca değiştirdi!

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Fenerbahçe'ye 'istikrar' sözüyle gelen Ali Koç, 33 ayda 6 hoca değiştirdi!

3 Haziran 2018’de Fenerbahçe Başkanlığı’na seçilen Ali Koç’un, kongre öncesi en önemli vaatlerinden biri istikrardı. “Her sene teknik direktör değiştirilerek başarılı olunmaz” diyen Koç, başkanlık döneminde bu sözünü yerine getiremedi.

İlk olarak büyük umutlarla takımın başına getirilip 3 yıllık sözleşme imzalanan Phillip Cocu dahil, teknik direktörlük görevine getirilen Erwin Koeman, Ersun

Yanal, Tahir Karapınar ve Erol Bulut, beklenen başarıya ulaşamadıkları için yollar ayrıldı.

Erol Bulut’un ayrılmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de görevinden ayrılmak zorunda kalan teknik direktör sayısı 28 oldu.

Fenerbahçeye istikrar sözüyle gelen Ali Koç, 33 ayda 6 hoca değiştirdi

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