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Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'den kötü haber! Resmi sakatlık açıklaması...

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE#Jayden Oosterwalde#Cengiz Ünder
Fenerbahçeye Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwoldeden kötü haber Resmi sakatlık açıklaması...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 16:53

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna dair açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe Kulübü, sakatlanan futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

 

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Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. 

Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

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#FENERBAHÇE#Jayden Oosterwalde#Cengiz Ünder

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