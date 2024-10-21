Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'den kötü haber! Resmi sakatlık açıklaması...

Fenerbahçe Kulübü, sakatlanan futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Juventus Arda Güler'i transfer ettiğini açıkladı, ortalık karıştı!

Juventus Arda Güler'i transfer ettiğini açıkladı, ortalık karıştı! Haberi Görüntüle

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

🚑Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık olduğunu ve Jayden Oosterwolde’nin de sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı. https://t.co/COv0GEYXNo