Juventus Arda Güler'i transfer ettiğini açıkladı, ortalık karıştı!

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Juventus'un resmi İngilizce x hesabı, Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu. “Juventus’a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?” ifadeleri kulanıldı.

RESMİ HESABIN HACKLENDİĞİ AÇIKLANDI

Yaşanan olayın ardından Juventus Kulübü'nün İtalyanca hesabından bir açıklama geldi. İtalyan ekibi, İngilizce hesabının hacklendiğini ve Arda Güler’in Juventus’a transfer olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamanın tamamında, 'Real Madrid’te forma şansı bulamayan Arda Güler’in Juventus’a transfer olduğu iddia edilmişti ancak sonrasında hesabın hacklendiği ortaya çıktı.' denildi.

GÜNDEM OLAN O PAYLAŞIM:

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😅Juventus'un İngilizce hesabı hacklendi pic.twitter.com/Yo414V6U5F — Spor Arena (@sporarena) October 21, 2024

REAL MADRİD'DE KALACAĞI BELİRTİLDİ

Arda Güler'in Madrid devinde kalmaya devam edeceği belirtilirken hesabın bir Türk kullanıcı tarafından hacklendiği bilgisi paylaşıldı.

ALİ KOÇ HAKKINDA İSTİFA AÇIKLAMASI

Juventus İngilizce hesabını hackleyen Türk hackerler, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ali Koç, 'bugün sürpriz bir kararla istifa etti' paylaşımında bulundu. En son yapılan paylaşımda ise 'Tamam bu kadar yeterli' ifadeleri kullanıldı.