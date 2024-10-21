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Juventus Arda Güler'i transfer ettiğini açıkladı, ortalık karıştı!

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#Real Madrid#Arda Güler#Juventus
Juventus Arda Güleri transfer ettiğini açıkladı, ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 16:35

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler hakkında ilginç bir gelişme yaşandı. Juventus Kulübü resmi X hesabından Arda Güler'i transfer ettiğini açıkladı, ortalık karıştı. İşte tüm detaylar...

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Juventus'un resmi İngilizce x hesabı, Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu. “Juventus’a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?” ifadeleri kulanıldı.

RESMİ HESABIN HACKLENDİĞİ AÇIKLANDI

Yaşanan olayın ardından Juventus Kulübü'nün İtalyanca hesabından bir açıklama geldi. İtalyan ekibi, İngilizce hesabının hacklendiğini ve Arda Güler’in Juventus’a transfer olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamanın tamamında, 'Real Madrid’te forma şansı bulamayan Arda Güler’in Juventus’a transfer olduğu iddia edilmişti ancak sonrasında hesabın hacklendiği ortaya çıktı.' denildi.

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REAL MADRİD'DE KALACAĞI BELİRTİLDİ

Arda Güler'in Madrid devinde kalmaya devam edeceği belirtilirken hesabın bir Türk kullanıcı tarafından hacklendiği bilgisi paylaşıldı.

ALİ KOÇ HAKKINDA İSTİFA AÇIKLAMASI

Juventus İngilizce hesabını hackleyen Türk hackerler, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ali Koç, 'bugün sürpriz bir kararla istifa etti' paylaşımında bulundu. En son yapılan paylaşımda ise 'Tamam bu kadar yeterli' ifadeleri kullanıldı. 

 

 

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#Real Madrid#Arda Güler#Juventus

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