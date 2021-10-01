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Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber!

#Fenerbahçe#Tisserand#Serdar Aziz
Fenerbahçeye 3 müjdeli haber

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand saha çalışmalarına başladı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Olympiakos ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Hücum organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla çalışırken, Marcel Tisserand ise saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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#Fenerbahçe#Tisserand#Serdar Aziz