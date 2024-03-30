Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'e sürpriz teklif

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Bu sezon oynadığı futbol ve takım içindeki liderliğiyle büyük bir takdir alan Dusan Tadic, beklenmedik bir zamanda kendisine ulaşan teklife yönelik cevabını bildirdi.

Fenerbahçe’de kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan Tadic, Sırbistan Milli Takımı formasını 106 kez giyerek, ülke rekoruna imza atmıştı. Sarı-Lacivertli forma altında ise 46 maçta 13 gol ve 13 asiste imza atan Tadic, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

TAKIMIN LİDERLERİNDEN

Sırp Yıldız, Boşnak golcü Edin Dzeko'yla birlikte Sarı-Lacivertli ekibin saha içindeki liderlerinden bir tanesi konumunda bulunuyor. Takım arkadaşlarını yönlendirmesi ve skora isyan eden tavrıyla takımına şu ana kadar büyük bir katkı sağlıyor.

ESKİ TAKIMINDAN SÜRPRİZ TEKLİF

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana kalitesini konuşturan Dusan Tadic’e teklif geldi. Sırp futbolcuyu yetiştiren kulüp olan Vojvodina, 35 yaşındaki oyuncuyu geri çağırdı. Tadic için yapılan çağrıda, “Geri dön. Futbolu yetiştiğin kulüpte sonlandır. Ardından kulübe hizmetini seçeceğin bir pozisyonda devam et” ifadeleri kullanıldı.

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TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLU

Gelen haberlere göre tecrübeli oyuncu, bu teklifi reddetti. Tadic, verdiği mesajda Fenerbahçe’de geçirdiği süreden ve aldığı rolden ötürü çok mutlu olduğunu belirtip, kariyerinde birkaç sene daha Türkiye’de görev yapmak istediğini belirtti.