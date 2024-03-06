Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Avrupa'nın zirvesinde

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Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe'de deneyimli oyuncu Dusan Tadic, takım arkadaşlarına pozisyon yaratma konusunda Avrupa'nın en iyisi olmayı başardı.

Süper Lig'de en yakın rakibine fark attı

Sezon başından bu yana 10,63 asist beklentisiyle oynayan Tadic, Süper Lig'deki en yakın takipçisi Trabzonsporlu Edin Visca'nın 7.61'lik oranını büyük farkla geçti.

Avrupa'da zirvede

Avrupa'nın en büyük 10 liginde forma giyen futbolcular arasında asist beklentisi konusunda lider konumda bulunan isim Angel Di Maria. Benfica'nın Arjantinli yıldızı 9,58'lik bir oran yakalamış durumda. 10,63'lük asist beklentisi tutturan Dusan Tadic, Avrupa'nın en büyük 10 ligi ve Süper Lig içerisinde en yüksek asist beklentisi üreten isim oldu.

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Listede lider Tadic ve ikinci sıradaki Di Maria'yı 9.42 ile Rangers'tan James Tavernier ve Fenerbahçe'nin Uefa Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise'den Cameron Puertas takip etti.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Tadic, Sarı-lacivertli forma ile çıktığı 42 resmi maçta 12 gol atıp, 11 asist yaparak önemli bir skor katkısı sağladı.