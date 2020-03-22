Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular: Kwadwo Asamoah
Gelecek sezon için sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için Inter'in Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah yazıldı...
Bu sezon istediği sol bek transferini yapamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.
Transfer için yeni teknik direktörü bekleyen Fenerbahçe'ye Gana basınından sürpriz bir iddia geldi. Gana basınının haberine göre Fenerbahçe, Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor.
GALATASARAY İSTEMİŞTİ
31 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe'nin dışında Lazio, Napoli ve Hoffenheim'ın ilgilendiği de belirtiliyor. Asamoah'ın adı geçtiğimiz sezonlarda sık sık Galatasaray ile anılmış ancak sarı kırmızılı takım Ganalı bekin yerine Yuto Nagatomo'yu kadrosuna katmıştı.
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