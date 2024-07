Fenerbahçe'nin yeni transferi Saint-Maximin sosyal medyayı salladı! Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına yanıt...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli kulübe resmen imzayı attı.

Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe'nin maçlarını her izlediğimde taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi hissetmek için televizyonun sesini açardım! Şimdi bunu doğrudan sahada yaşayabileceğim. Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden "Special One'ın" ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım! Fenerbahçeli olduğum için ne kadar mutlu olduğumu ve nasıl bir enerjiyle geldiğimi hayal bile edemezsiniz! İçimde yanan bir tutku var ve sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim! Yaşa Fenerbahçe!" ifadeleri kulllandı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR TARAFTARINA YANIT

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, 10 Temmuz'da Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile anlaştığını sosyal medyadan duyurmuştu. Bir Galatasaray sayfası, Fabrizio Romano'nun paylaşımına, "Fabri, gerçek olan logo alt tarafta" yorumunu atı. Allan Saint-Maximin ise "Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunun resmini yanıt olarak gönderdi.

Bir Trabzonspor sayfası ise aynı gönderiye, "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yorumunu yazdı. Maximin ise bu yoruma, "Ağla, iyi gelir" cevabını verdi.