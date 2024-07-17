Son dakika: Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in maliyetini açıkladı!

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Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin 'Hoş geldin' mesajı

Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.

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