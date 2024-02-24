Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic'e şok protesto

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de yeni transfer ıslıklandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlarken 58. dakikada 1-0 geriye düştü.

Etkisiz bir oyun sergileyen sarı lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa'nın golü sonrası iki hamle birden yaptı.

Maç boyunca etkisiz bir görüntü çizen Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic, yerini Sebastian Szymanski'ye bırakırken sarı lacivertli taraftarın tepkisi vardı.

Fenerbahçe tribünleri, devre arasında takıma katılan Rade Krunic'i ıslıkla protesto etti.

Devre arasında Milan'dan Fenerbahçe'ye katılan Rade Krunic, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 9 maça çıkarken 1 asist katkısı yaptı.