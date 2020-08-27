Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan Barcelona ve Emre Belözoğlu itirafı!

Mauricio Lemos'un açıklamaları şu şekilde;

Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için dolayı çok mutluyum. Güzel karşılama için buradaki herkese teşekkür ederim. Bir an önce lig maratonuna başlamak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.

Kulübü ve kulübün tarihini çok iyi biliyorum. Küçük yaşlardan beri ailemle birlikte Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Lugano'yla da konuştum, kendisi gerçek bir efsane. Buraya gelmemin, benim için çok iyi bir adım olacağını söyledi.

''TEKNİK VE AGRESİF BİR OYUNCUYUM''

İnsanın kendisinden bahsetmesi zordur. Genel olarak teknik bir stoperim, agresif bir oyuncuyum, topla birlikte çıkmayı severim. Burada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.

''FUTBOLCU OLDUĞUMU HATIRLAMAK İSTEDİM''

Futbol aslında biraz karmaşık bir spor. Avrupa'da İspanya ve Rusya'da oynama fırsatı elde ettim. Belki hazır olmadığım ve yeteri kadar süre alamadığım dönemler oldu. En son İspanya 2. Ligi'nde oynadım. Orada oynama sebebim açıkçası tekrardan ne olduğumu ve futbolcu olduğumu hatırlamak istememdi. Şu an tekrardan hazırım.

''BARCELONA'DAN TEKLİF ALMIŞTIM''

Barcelona'dan resmi bir transfer teklifi almıştım ama o zaman gerçekten çok gençtim. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Barcelona'da oynamam biraz zor olacaktı. Bu yüzden böyle bir karar almıştım.

''EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İYİ BİR İNSAN''

Emre Belözoğlu gerçekten çok iyi bir insan, büyük bir kaptan. Ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu da kariyerinde göstermişti. Başından beri benimle ilgilendi. Onun güvenine, teknik ekibimizin ve başkanımızın güvenine teşekkür ediyorum.

''KULÜP EFSANELERİNDEN BİRİ OLMAK İSTİYORUM''

Bu kulüp gerçekten harika bir kulüp, çok büyük taraftarı var. Kendimi hazır hissediyorum, hazır hissetmesem buraya gelmezdim. Kendime güveniyorum, bunu da göstermek istiyorum. Bu kulübün efsanelerinden bir tanesi olmak istiyorum. Umarım bu olur ve bir sürü kupa kazanırız.

''MUSLERA ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU''

Fernando Muslera'yı tanıyorum. Kendisi çok büyük bir karakter, çok büyük bir futbolcu.

''DERBİLERİ ÖNCEDEN DE İZLERDİM''

Bahsedilen anketi görmemiştim, derbi rekabeti hakkında şunu söyleyebilirim ki derbileri önceden de izlerdim, çok çekişmeli maçlar olurdu. Kavgaların yaşandığı çok çetin bir rekabet ve büyük maçlar olurdu. Büyük takımların böyle büyük taraftarları olur.

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