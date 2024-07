Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri: Rakiplere değil kazanacağım kupalara bakarım'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Sevilla’dan rekor bonservisle transfer ettiği Youssef En-Nesyri ile dün 5 yıllık sözleşme imzaladı. Asbaşkan Acun Ilıcalı ile sportif direktör Mario Bronco’nun katıldığı törende Fenerbahçe’ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Faslı golcü “Bana güvendikleri için Mario Branco’ya, başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Umarım her şey yolunda gider. Ben sahada elimden gelenin en iyisini vereceğim. Umarım hedeflerimize ulaşır ve taraftarlarımızı mutlu ederiz” dedi.

Çok kulüp beni istedi ama verdiğim karar için rahatım

27 yaşındaki golcü sözlerini şöyle sürdürdü: “Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe’ye gelmek benim için önemliydi. Burada olduğum için çok mutluyum. Vermiş olduğum karardan dolayı çok rahatım. Süreç biraz uzadı, çünkü kulüplerarası görüşmeler yapılıyordu. Bu görüşmelerin sonuçlanması tabii ki kolay değil. Bu yüzden süre biraz uzadı ama kulüpler en sonunda anlaşmaya vardı. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. İstediklerimi gerçekleştirebilmek için çok çalışacağım ve her şeyimi vereceğim.

Rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum

En-Nesyri, G.Saray’da İcardi, Beşiktaş’ta İmmobile ile rekabet edeceğinin hatırlatılması üzerine ise “Rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerim değil, kupalar kazanmak önemli. İspanya dışında ilk senem ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı. Gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe’nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler. İnşallah her şey güzel olacak” diye konuştu.

Rekabet olacak, umarım birlikte çok gol atarız

“Fenerbahçe'de olmaktan mutlu olmasaydım, gelmezdim. Her gün saha içerisinde en iyisini yapacağım” diyen 27 yaşındaki golcü, Edin Dzeko’nun sezona formda girmesinin hatırlatılması üzerine de “Takımda rekabet olacak. Jose Mourinho kararı verecek. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Umarım çok goller atarız ve takım kazanır” diye konuştu.

Acun Ilıcalı: En-Nesyri'ye kafayı taktık

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli transferini yaptıklarının altını çizerken şuları söyledi: “En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bunları gülümseyerek okuduk. Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 milyon Euro’nun altında bir rakama Youssef’u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho’nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik.” Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosuna Fenerbahçe’nin sahip olduğunu belirten Ilıcalı, “Kadro değerimiz 250 milyon Euro oldu, bunun için mutluyuz. İnşallah özlenen şampiyonluk bu sene gelecek” dedi.

Ferdi için 30 milyon euro bizi heyecanlandırmıyor

Ilıcalı, kadrolarını korumanın büyük başarı olduğunu bellirterek, “Oyuncularımıza kadar çok transfer teklifi var ki, istersek tüm takımı satabiliriz. Düşünün Ferdi Kadıoğlu’na gelen 30 milyon Euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor. Fenerbahçe tarihinde aynı anda bu kadar iyi üç tane 9 numara (En-Nesyri, Dzeko, Cenk) olduğunu ben hatırlamıyorum. Eğer oyuncu satarsak da, yerine de daha iyisini alırız.”