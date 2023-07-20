Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, İstanbul'a geldi

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Fenerbahçe, uzun zamandır görüşmeleri sürdürdüğü Rodrigo Becao'ya kavuştu. Sarı-lacivertli kulüp, Çarşamba öğleden sonra Becao'nun Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiğini KAP'a bildirmişti.

Brezilyalı stoper, gece 00:40 sularında İstanbul'a geldi. Pasaport kontrolünden geçen oyuncu, daha sonra kulüp yetkilisi tarafından karşılanırken kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Becao, Perşembe günü sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.





TOLGAY ARSLAN: "İTALYA'DA GÖRDÜĞÜM EN İYİ STOPERLERDEN BİRİ"

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, Sarı Lacivertliler’in transfer gündemindeki Rodrigo Becao hakkında konuşmuştu. Udinese’de 3 sezon Becao ile birlikte oynayan Tolgay Arslan şu ifadeleri kullanmıştı.

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"Becao ile üç yıl beraber oynadık. İtalya’da gördüğüm en iyi stoperlerden biri. Çok hızlı ve çok güçlü bir futbolcu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan ve iyi bir takım arkadaşı. Oynadığı takımda her zaman başarılı olacağını düşünüyorum. Böyle bir stopere sadece Türkiye’den değil, İtalya, Almanya ve İngiltere’den de teklifler gelir. Çok kuvvetli bir savunmacı olduğu için ona karşı oynamak zordu. Allah’tan beraber oynadık"

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper mevkinde görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’den transfer edilen Becao, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

RODRIGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya Salvador’da doğdu. Süper Lig kulübü Fenerbahçe için stoper pozisyonunda oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur. Campeonato Brasileiro Série B'deki ilk maçına Bahia formasıyla 28 Kasım 2015'te Atlético Goianiense karşısında çıktı.

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4 Temmuz 2018'de Rodrigo Becao, 2018-19 sezonu için Rusya Premier Ligi kulübü PFC CSKA Moskova'ya kiralık olarak katıldı. CSKA formasına ilk kez 27 Temmuz 2018'de, 2018 Rusya Süper Kupası'nda Lokomotiv Moskova karşısında çıktı.

6 Temmuz 2019'da Rodrigo Rodrigo Becao, İtalya Serie A tarafı Udinese ile 1,6 milyon € karşılığında sözleşme imzaladı. 25 Ağustos 2019'da Becão, Serie A'daki ilk maçında Dacia Arena'da AC Milan'ı 1-0 yenerek galibiyet golünü attı.