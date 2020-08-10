Fenerbahçe'nin yeni kondisyoneri Pantelopoulos için çarpıcı sözler: 'Hem disiplinli hem diplomalı'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Erol Bulut ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’de yeni bir dönemin başladığının ilk sinyalleri hissediliyor. Cumartesi akşamı yapılan ilk antrenmanda bile sahadan düdük sesleri, bağırışlar ‘Haydi bas’, ‘Evet daha hızlı’ sesleri yükselirken, ‘Antrenmanda ter dökmeyen maçta forma yüzü göremez’ görüşü ağırlık kazanıyor. Erol Bulut’un maç harici tüm çalışma sistemini emanet ettiği Yunanlı Kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, daha ilk günden futbolcuların adeta pestilini çıkarırken, yeni dönemde antrenman performansının ne kadar önemsendiğini de adeta gözler önüne serdi.

'Herkes hem sever hem sayar'

SamandIra çimlerinde oradan oraya koşturan, ağzından düşürmediği düdükle futbolcuları ikaz eden, peş peşe talimatlar yağdıran Pantelis’i Yunanistan temsilcimiz Yorgo Kırbaki ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Salih Uçan’a sorduk. Geçen sezon Alanyaspor’da Erol Bulut’la birlikte çalışan Salih Uçan Pantelis Pantelopoulos hakkında şu ifadeleri kullandı. “Çok çalışkan, çok hareketli ve çok disiplinli bir kondisyoner. İşini çok iyi yapıyordu ve bütün futbolcular kendisini seviyor, saygı duyuyordu. Fenerbahçe’de de başarılı olacağına inanıyorum.”

'İlk büyük çıkışı Türkiye'de'

Hürriyet’in Yunanistan temsilcisi Yorga Kırbaki ise Pantelis’in Yunanistan’da büyük takımlarda çalışmadığına dikkat çekerek, “Türkiye’ye gidene kadar Pantelis, Yunanistan 2. Lig takımları ve 1. Lig’de orta sıralardaki takımlarda görev yaptı. Malatya’ya oradan da Alanyaspor’a gitti ve çalışmalarıyla adını duyurdu. Kendisinin aynı zamanda A sınıfı antrenör diploması da var. İtalya’da Napoli Üniversitesi mezunu olan Pantelis bir dönem de hakemlerin kondisyonerliğini yapmış. Görünen o ki Fenerbahçe, Pantelis için de çok önemli bir kilometre taşı niteliğini taşıyacak.”

Gidecekler kampa kadar netleşecek

Hazırlık kampını 18-28 Ağustos tarihleri arasında Düzce Topuk Yaylası Tesesleri’nde yapacak olan Fenerbahçe’de bazı futbolcuların kaderi İstanbul’da belli olacak. Özellikle takasta kullanılması beklenen Alper Potuk, Zanka, Frey, Jailson, Tolgay, Mevlüt Erdinç, Allahyar, Murat Sağlam hakkında nasıl bir karar verileceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Antrenman performansları, takasa gidecekler, takımdan ayrılacaklar belli olduktan sonra sarı lacivertlilerin kadrosu şekillenecek ve Topuk Yaylası’nda çalışmalar başlayacak.

Sağlık kontrolleri başladı

Sarı lacivertlilerde sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü başlandı. Yeni sezon hazırlıklarına önceki gün başlayan Fenerbahçe’de dün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi’nden Can Bartu Tesisleri’ne gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Sağlık kontrolleri bugün de devam edecek.