Geçen sezon başında teknik direktör İsmail Kartal tarafından A Takım kadrosuna davet edilen Efekan Karayazı, Adanaspor ve Galatasaray maçlarında forma giydi. Avrupa Kupası ve Süper Lig maçlarının çoğunda 18 kişilik kadrosunda yer bularak önemli bir deneyim yaşayan Karayazı, geçtiğimiz günlerde Avusturya 2. Lig ekibi Floridsdorfer AC’ye kiralık olarak transfer oldu.

Fenerbahçe’nin orta sahadaki yıldız ismi Fred’in “Efekan Karayazı, çok yetenekli. Aynı Arda Güler gibi o da geleceğin yıldız ismi olacak” diye övgüyle bahsettiği genç futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe’de yaşadığı atmosfer başta olmak üzere yeni sezondaki hedefleriyle ilgili düşüncelerini açıkladı.

Genç orta saha oyuncusu Efekan Karayazı'nın açıklamaları şu şekilde;

“İSMAİL HOCA, A TAKIM KADROSUNA DAVET EDİNCE ÇOK HEYECANLANMIŞTIM”

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe U19, Türkiye Kupası ve Süper Kupa mücadelelerinde toplam 20 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansın vardı. Ayrıca birçok Avrupa Kupası ve Süper Lig maçlarının kadrosuna girmeyi başardın. Geçen yılı tecrübe açısından nasıl değerlendiriyorsun?

A takım kadrosuna ilk defa İsmail Hoca döneminde davet edilmiştim. U19 takımıyla Topuk Yaylası’nda kamptaydık. Semih Şentürk hocamız beni yayına çağırdı ve A takımın kamp kadrosunda olduğumu söyledi. O an çok heyecanlanmıştım. Kendimi müthiş hissettim. Benim için çok güzel deneyimler kazandığım bir dönemdi. Geçen yıl gerçekten çok önemli ve özel anılar yaşadım. Kadroya girdiğim dönemler benim için çok özgüven verici bir durumdu. Genç oyuncular için böyle hissiyatlar yaşamak önemli. Bu sene de performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum.

“KADIKÖY’DEKİ İLK MAÇIMA ÇIKTIĞIMDA BİR HAYALİN İÇİNDE GİBİYDİM”

Fenerbahçe formasıyla ilk maçını Ziraat Türkiye Kupası’nda Adanaspor’a karşı oynamıştın. Oyuna girerken neler hissettin?

Fenerbahçe’ye geldiğimden beri belirlediğim hedeflerimden bir tanesini yaşadım. Bu hayalimi gerçekleştirmek için çok çalıştım. Çalışmaya devam ediyorum. Benim için tarif edilemeyecek heyecan ve mutluluktu. Oyuna gireceğimi önceden hissettim ve kendimi buna göre hazırladım. Sahaya adım attığımda sanki böyle bir hayalin içinde gibiydim. O an çok farklı duygular yaşadım. Etrafımı ve o müthiş taraftarları izledim. Yanımda dünya yıldızlarının olması mükemmel bir histi. Bu oyuncularla oynamak benim için mükemmel bir tecrübeydi. Bu durum genç oyuncuların özgüvenini de artırıyor. Bu oyuncularla beraber çalışabilmek her genç oyuncu için büyük bir şans. Futbolumuza çok şey katıyorlar.

“FRED BÜYÜK BİR DÜNYA YILDIZI, ONU PÜR DİKKAT DİNLİYORUM”

Fenerbahçe’nin bir başka yıldızı olan Fred, seninle ilgili olarak, “Efekan Karayazı, çok yetenekli. Aynı Arda Güler gibi o da geleceğin yıldızı olacak” demişti. Fred’in performansına etkisi ve tavsiyeleriyle ilgili neler söylemek istersin?

Fred, büyük bir dünya yıldızı. Benim için söyledikleri gerçekten çok değerli. Kendisiyle iyi bir iletişimimiz var. Fenerbahçe’de olduğum süre boyunca saha içinde ve saha dışında ondan gerçekten çok şey öğrendim. Kendisi mükemmel karaktere sahip bir isim. Saha içinde yapmam gerekenlerle ilgili sürekli benimle iletişim halindeydi. Onu pür dikkat dinliyordum ve öğrenmeye çalışıyordum. Öğrenmeye devam edeceğim.

“JOSE MOURİNHO İLE YENİDEN ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM”

Geçen sene İsmail Kartal önderliğinde şampiyonluğu son haftaya kadar kovalamıştınız. Takımın başında şimdi Jose Mourinho var. Sence Fenerbahçe bu sezon hedefine ulaşabilecek mi? Takımdaki atmosferle ilgili gözlemlerin nelerdir?

Geçen sene gerçekten zor şeyler yaşadık ama elimizden gelen bütün mücadeleyi verdik. Bu sene de çok güçlü bir kadro kuruluyor. Jose Mourinho gibi dünyanın en iyi hocalarından birisi geldi. Fenerbahçe ve oyuncular için bu büyük bir şans. İnşallah bu sezon şampiyon olup kupalar kazanacağımıza inanıyorum. Sonuna kadar takımımıza güveniyorum. Mourinho, geldiğini ilk günden beri hissettirdi. O, aynı zamanda gerçekten çok alçakgönüllü bir insan. Ayrılmadan önce Mourinho ile antrenman yapma şansım oldu. Antrenmanları çok farklı ve gerçekten üst düzeyde. İlk defa böyle antrenman yaptık. Takımdaki arkadaşlarımla konuştuğumda tatlı bir yorgunluk olduğunu söylüyorlar. Oyuncularıyla iletişimi çok iyi bir seviyede. Her oyuncuya farklı bir dokunuş yapıyor. Her oyuncuyla farklı bir iletişimi vardı. Gerçekten çok üst düzey bir teknik direktör. Seneye takıma döndüğümde en büyük hayallerimden biri Jose Mourinho ile yeniden çalışmak olacak. Onun bana da çok şey katacağına eminim. Onunla yeniden çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

“FENERBAHÇE’YE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUM”

Geçtiğimiz günlerde Avusturya II ekiplerinden Floridsdorfer AC’ye transfer oldun. Yeni sezondaki hedeflerini anlatır mısın?

Buraya gelmeden önce Türkiye’den bazı takımlardan teklifler vardı. Floridsdorfer AC’nin bana sunduğu projeden dolayı burasının benim için en doğru yer olacağına karar verdik. Ailemle ve menajerlerimle konuştuk. Teknik direktörümüz ve ekibi de beni ne kadar çok istediklerini bana hissettirdiler. Avusturya Ligi, çok tempolu bir lig. Burada hedefim tecrübe kazanmak, maçlarda oynamak ve kupalar kazanmak. Fenerbahçe’ye en güçlü şekilde dönmek istiyorum.

“İLERİDE PREMIER LİG’DE OYNAMAYI HEDEFLİYORUM”

İleride oynamak istediğin ve hayalini kurduğun bir lig var mı?

Bir gün dünyanın en iyi takımlarının yer aldığı Premier Lig’de oynamak istiyorum. Oradaki tempo çok farklı bir seviyede. Oradaki oyuncular, taktikler ve mantalite en üst seviyede bulunuyor.

“İSMAİL YÜKSEK, AHTAPOT GİBİ BİR FUTBOLCU! ONUNLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİM”

Kendine mantalite, mücadele ve oyun tarzı anlamında örnek aldığın bir isim var mı? Bu konuda o noktaya ulaşmak için yaptığın çalışmaları anlatır mısın?

Kendime örnek aldığım birçok futbolcu bulunuyor. Bu oyuncuların başında Modric, Fred, Rodri ve İsmail Yüksek ağabeyim var. Onları sürekli izliyorum ve takip ediyorum. Mesela İsmail Yüksek ağabeyim saha içinde benimle sürekli iletişim halinde. (Gülerek) Kendisi zaten ahtapot gibi bir futbolcu. Onun kariyerindeki adımları benim hikayeme benziyor. Çünkü o da bir dönem Fenerbahçe’den kiralık olarak ayrılmıştı. Takıma döndüğünde kendisine gelen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. O da beni bu şekilde motive ediyor. Her birinden bir şeyler öğrenmek istiyorum. Her gün antrenmanlardan önce fitness çalışmaları yapıyorum. Ayrıca antrenmandan sonra topla ekstra çalışmalar yapıyorum. Antrenmanlardan ve maçlardan önce Paul Pogba, Kevin De Bruyne ve Rodri gibi isimleri izlemeyi çok seviyorum. Buna göre maçlara motive olmaya çalışıyorum. Ben de gelecekteki futbolcuların örnek alacağı bir futbolcu olmak istiyorum.

“FENERBAHÇE’YE DÖNDÜĞÜMDE UNUTULMAZ MAÇLAR YAŞAMAK İSTİYORUM”

Fenerbahçe'ye döndüğündeki hayallerini anlatır mısın? Sarı-lacivertli formayla en çok ulaşmak ve yaşamak istediğin hedefin nedir?

Floridsdorfer AC takımına geldiğimde Fenerbahçe taraftarından çok fazla destek mesajı aldım. Bana yalnız olmadığımı gerçekten hissettirdiler. Çok sayıda mesaj gönderdikleri için çok mutlu oldum. Fenerbahçe, benim ailem. Takıma döndüğümde unutulmaz maçlar ve şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırmak istiyorum.

“KÜÇÜKKEN ARDA GÜLER İLE BİRBİRİMİZE AVRUPA HAYALLERİMİZDEN BAHSEDİYORDUK”

Bir dönem Fenerbahçe altyapısında beraber oynadığınız yakın arkadaşın Arda Güler hakkında neler söylemek istersin? Arda sosyal medya hesabından seninle olan bir fotoğrafını paylaşarak, “Hayallerimize inanmaya devam kardeşim” diye yorum yapmıştı.

Arda Güler ile Fenerbahçe’deki yolculuğumuza beraber başlamıştık. Birbirimize her zaman destek olduk. Arda’nın yeri bende çok farklı. Onunla kardeş gibiyiz. Yaptıkları ve başardıklarıyla onunla gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi buraya transfer olduğumda da bana desteğini hiç eksik etmedi. Birbirimize söz verdiğimiz hayallerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz. İnşallah ulaşmaya devam edeceğiz. Küçükken birbirimize Real Madrid gibi Avrupa hayallerimizden bahsediyorduk. O, bu hayalini başardı. Çok gurur verici ve müthiş bir his. İnşallah bu duygu bize de nasip olur. Arda, beni sürekli olarak destekliyor ve motive ediyor. Beraber oynadığımız dönem onunla çok fazla çalışıyorduk. Arda, çok yetenekli bir çocuk ama bunun yanı sıra çok çalışkan bir insan. Beni arayarak ve mesajlarıyla her zaman böyle çalışmam konusunda motive ediyor. Bu beni daha da güçlendiriyor.

“BEN TÜRK’ÜM! ÇAĞIRSALAR DİREKT GELİRİM”

Geçtiğimiz şubat ayında Avusturya U19 Milli Takımıyla 1 maçta forma giymiştin. Milli takım tercih süreçleriyle ilgili neler yaşandı? Türkiye’den herhangi bir teklif geldi mi?

Ben Avusturya’da doğdum ve Türkiye’de büyüdüm. Avusturya Milli Takımı’ndaki teknik direktörlerle temas halindeydik. Adanaspor maçında biraz daha ön plana çıkınca beni çağırdılar. Avusturya Milli Takımı’nda oynamak benim için çok iyi bir tecrübeydi ama bu dönemde bana milli takımımızdan bir teklif gelmedi. Yani herhangi bir temasa geçen olmadı. Önümüzdeki süreçte neler olur bilmiyorum ama tekliflere göre bir tercih yapacağım. Ben Türk’üm, çağırsalar direkt gelirim.