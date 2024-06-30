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Fenerbahçe, Levent Mercan sonrası ikinci transferini de bitirdi! Çağlar Söyüncü için Atletico ile anlaşmaya varıldı...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Fenerbahçe, Levent Mercan sonrası ikinci transferini de bitirdi Çağlar Söyüncü için Atletico ile anlaşmaya varıldı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 11:24

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde de harekatını sürdüren sarı - lacivertliler, Levent Mercan sonrası bir anlaşmayı daha tamamladı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

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Transfer çalışmalarını da Mourinho'nun raporu ve sportif direktör Mario Branco'nun liderliğinde sürdüren sarı - lacivertlilerdeilk imza Levent Mercan'dan gelmişti. Fenerbahçe, genç sol bek sonrası bir transferini daha sonuçlandırdı.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe ve Atletico Madrid Çağlar Söyüncü transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Levent Mercan sonrası ikinci transferini de bitirdi Çağlar Söyüncü için Atletico ile anlaşmaya varıldı...

Haberin devamında Çağlar Söyüncü'nün resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'da olduğu kaydedildi. Milli futbolcunun imzalar atıldıktan sonra takıma katılacağı belirtildi.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Söyüncü, 16 maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

SAMARDZIC İÇİN AVANTAJLI TAKIM: FENERBAHÇE

Ayrıca İtalyan basını Fenerbahçe'nin, Udinese'nin orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'in transferinde avantajlı konuma geçtiğini yazdı.

Il Gazzettino’nun haberine göre; Samardzic’e talip olan takımlardan Lazio bu transferde geride kalırken, Sarı-Lacivertliler ise ön plana çıkan kulüp oldu. Haberde Lazio Başkanı Claudio Lotito’nun, Udinese Başkanı Giampaolo Pozzo’nun Sırp oyuncu için istediği bonservis bedelini yüksek bulduğu belirtildi.

SOMUT GELİŞMELER YAKIN

Fenerbahçe’nin ise Samardzic’i kadrosuna katmak için Serie A ekibine bonuslarla birlikte 20 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı kaydedildi. Haber detayında, Udinese cephesinde bu teklifin müzakerelerin başlangıç aşaması için olumlu karşılandığı yorumu yapıldı ve bonuslar olmadan yapılacak net 20 milyon Euro’luk bir teklifin transferi nihayete erdirebileceği belirtildi. Lazar Samardzic transferinde gelecek haftanın başında somut gelişmeler yaşanmasının beklendiği de ifade edildi.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

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