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Futbol
İHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

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Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
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Fenerbahçe, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kulüp üyeleri ve kombine kart sahipleri için hazırladığı gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri sahiplerine ulaştırdı.

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi adına 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı.

Bu kararın ardından Fenerbahçe Kulübü de harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, 65 yaş üzeri üyelerine ve kombine kart sahiplerine "Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi" adı altında gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri hazırladı.

33 bin aile destek kolisi, sarı-lacivertli taraftarlara özel bir mektup ve hediye eşliğinde dağıtıldı.

Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

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