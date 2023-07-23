Fenerbahçe'nin transferde yeni hedefi Hjulmand! Takas teklifi...

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Fenerbahçe, orta saha bölgesi için Lecce'nin 24 yaşındaki yıldızına talip oldu.

İtalya'dan La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı istiyor.

Sarı-lacivertlilerin, Hjulmand için 10 milyon euro ve Joao Pedro takasını teklif edeceği belirtildi.

PEDRO'NUN YÜKSEK MAAŞI

Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtilen Joao Pedro'nun maaşının Lecce için yüksek olabileceği kaydedilirken transferin bu şekliyle karmaşık olabileceği vurgulandı.

Lecce'ye 2021 yılında 170 bin euroya transfer olan Danimarkalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.