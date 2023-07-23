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Fenerbahçe'nin transferde yeni hedefi Hjulmand! Takas teklifi...

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#Transfer#Fenerbahçe#Hjulmand
Fenerbahçenin transferde yeni hedefi Hjulmand Takas teklifi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 08:04

Fenerbahçe'nin Lecce'den Morten Hjulmand için harekete geçtiği ve Serie A ekibine takas teklifi yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe, orta saha bölgesi için Lecce'nin 24 yaşındaki yıldızına talip oldu.

İtalya'dan La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı istiyor.

Sarı-lacivertlilerin, Hjulmand için 10 milyon euro ve Joao Pedro takasını teklif edeceği belirtildi.

PEDRO'NUN YÜKSEK MAAŞI

Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtilen Joao Pedro'nun maaşının Lecce için yüksek olabileceği kaydedilirken transferin bu şekliyle karmaşık olabileceği vurgulandı.

Lecce'ye 2021 yılında 170 bin euroya transfer olan Danimarkalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Hjulmand