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Haber Giriş: 06.10.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Emiliano Buendia'nın yeni takımı...

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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Emiliano Buendia'nın yeni takımı...
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Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia'nın Norwich'ten ayrılıp Premier Lig'in yolunu tutacağı belirtildi.

Fenerbahçe , transfer döneminde İngiltere Championship takımlarından Norwich'in Arjantinli kanat oyuncusu Emiliano Buendia'yı kadrosuna katmak istemişti. Bu transfer gerçekleşmemiş olsa da Buendia, 16 Ekim'e kadar yeni bir takımın yolunu tutabilir.

İngiltere'de Premier Lig takımları İngiltere Championship'ten 16 Ekim'e kadar transfer gerçekleştirebilme hakkına sahipler. Standard'ın Premier Lig yolunu tutabilecek oyuncular listesinde ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği Buendia ilk sıralarda yer almakta.

İngiltere Premier Lig'de Norwich formasıyla 1 gol, 7 asistlik performans sergileyen Arjantinli oyuncu, bir önceki sezon ise takımının Premier Lig'e yükselmesine 8 gol, 12 asistlik katkıda bulunmuştu.

Fenerbahçenin transfer etmek istediği Emiliano Buendianın yeni takımı...

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