Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı! Eksikler...

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı.
Trabzon kadrosunda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Becao, Bonucci, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King yer almadı.
22 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Fred Santos, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, M. Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.