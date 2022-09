Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu açıklandı

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransa ekibi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.



BUGÜNKÜ ANTRENMANDAN DETAYLAR



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftada karşılaşacağı Rennes maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Rennes için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma yaparken antrenmanın basına kapalı kısmında ise Rennes müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Fenerbahçe kafilesi, bugün öğleden sonra Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Fransa'ya gitti.