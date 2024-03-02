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Fenerbahçe'nin rakibi Volkan Demirel'li Hatayspor!

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Volkan Demirel
Fenerbahçenin rakibi Volkan Demirelli Hatayspor
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 07:00

Kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek olan Kanarya’da sakat olan King, İrfan Can Kahveci ve cezalı Djiku yok. Volkan Demirel yönetimindeki Hatay’da ise cezalı Kilama oynamayacak.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün Atakaş Hatayspor’a konuk olacak.

Mersin Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Hafta içi Ankaragücü’ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden sarı lacivertli takım, Volkan Demirel’in çalıştırdığı rakibini mağlup ederek moral bulmayı ve maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçenin rakibi Volkan Demirelli Hatayspor

FRED KULÜBEDE

Haftaya 70 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe’de, sakatlıkları bulunan King, İrfan Can Kahveci ve cezalı Djiku forma giyemeyecek. Sakatlığı tamamen iyileşen Fred’in ise yedek soyunması bekleniyor. Son 15 maçta 2 kez kazanabilen 29 puanlı Hatay’da ise cezalı Kilama yok, sakatlığı süren Aburjania’nın durumu ise belirsiz.

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#Fenerbahçe#Hatayspor#Volkan Demirel

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