Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 isim ceza sınırında

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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 70 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 29 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe, yarın akşam sahadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışına devam etmek istiyor.



Ligde 8. randevu



Süper Lig’de 4. sezonunu yaşayan Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1’i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2’lik skorla kazanmıştı.



Fenerbahçe’de 3 eksik



Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Djiku, Hatay deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları süren Joshua King ile İrfan Can Kahveci de yarın forma giyemeyecek.



5 futbolcu kart sınırında



Fenerbahçe’de, Hatayspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Pendikspor karşısında takımını yalnız bırakacak.



Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi



Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 13 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 37 puan topladı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.



9 yıl sonra Mersin’de maça çıkacak



Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu sezon maçlarını Mersin Stadyumu’nda oynayan Hatay temsilcisi, Fenerbahçe’yi bu statta ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 9 yıl sonra Mersin’de resmi bir maça çıkacak. Fenerbahçe, son olarak Süper Lig’in 2015-2016 sezonunda Mersin İdmanyurdu takımı ile bu statta karşılaşmıştı.



İsmail Kartal ile Volkan Demirel 3. kez rakip



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde üçüncü kez rakip olacak. Geride kalan 2 maçta Kartal, Fenerbahçe’nin başındayken, Demirel de Fatih Karagümrük ve Hatayspor’u çalıştırıyordu. İsmail Kartal, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



Atilla Karaoğlan düdük çalacak



Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.