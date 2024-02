Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise'yı Spor Arena'ya anlattılar: 'Tamamen korkusuzlar!' | 'Bir dezavantajları var'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 12 puanla zirvede bitiren temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Devre arasında kadrosunu Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Serdar Dursun’la güçlendiren Fenerbahçe, kupa yolunda zafere odaklandı. 62 puanla Belçika Ligi’nde zirvede bulunan ve bu sezon Avrupa maçlarında önemli ekipleri geride bırakan Union Saint-Gilloise ise bu seriyi devam ettirme peşinde. Belçika’da görev yapan meslektaşlarımız, iki takımın son dönemdeki performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

FRANK DEKEYSER (HET LAATSTE NIEUWS): "HİÇBİR TAKIMDAN KORKMUYORLAR, LİVERPOOL’U 2-1 YENDİLER"

Union Saint-Gilloise, zihniyet olarak çok iyi bir takım. Çok çalışıyorlar, pes etmiyorlar ve hiçbir takımdan korkmuyorlar. Her zaman tüm güçleriyle oynuyorlar. En kötü özellikleri maçlara yavaş başlama eğiliminde olmaları. Eintracht Frankfurt, bu özelliklerinden dolayı Belçika’daki maçta ilk 10 dakikada 2 gol attı. Fenerbahçe, Mohamed Amoura ve Cameron Puertas’a dikkat etmeli. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Liverpool maçını, maç boyunca %100 odaklanarak oynadılar ve 2-1 kazandılar. Son üç yıldır yaptıkları gibi iyi bir zihniyetle, iyi futbol oynamaya devam edecekler. Güzel bir taraftar kitleleri var ancak Avrupa Kupası’ndaki maçlarını kendi stadyumlarında oynamıyorlar. Bu yüzden maç kapalı gişe olmayacak fakat her zaman olumlu bir atmosfer var. İlk maçın Belçika’da oynanacak olması Union Saint-Gilloise için bir avantaj değil çünkü onlar bunu umursamıyor. Çünkü E.Frankfurt'la ilk maçta evlerinde berabere kaldılar ama dün Almanya'da kazandılar. Geçen sene Bayer Leverkusen'e karşı ilk maçta deplasmanda berabere kaldılar ve Belçika’daki rövanşta 1-4 kaybettiler. Yani onlar için en önemli şey maçı yönetmekle ilgili.

“FENERBAHÇE’NİN KONFERANS LİGİ’NDEKİ EN İYİ TAKIMLARDAN BİRİ OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR”

Fenerbahçe, büyük bir tarihi olan, önemli oyuncuların yer aldığı büyük bir takım. Herkes Fenerbahçe’nin Türk futbolundaki ve Konferans Ligi’nin bu aşamasındaki en iyi takımlardan biri olduğunun farkında. Kadrolarında çok fazla tecrübeli oyuncu var. Maçı dört gözle bekliyoruz. İki yıl önce Fenerbahçe’nin Royal Antwerp FC ile oynadığı maçı izledim. Taraftarların stadyumda oluşturduğu harika atmosfere hala hayranım.

KRISTOFF TERREUR (HLN): "UNION SAINT-GILLOISE, HER YÖNDEN GÜÇLÜ VE ÇALIŞKAN BİR TAKIM”

Şu ana kadar evlerinde oynadıkları Avrupa maçlarını kaybetmediler, üstelik kendi stadyumlarında bile oynamadılar. Avrupa maçlarını Anderlecht'te oynuyorlar ancak E.Frankfurt karşısında gösterdikleri gibi deplasmanda da bunu başarabilirler. Union Saint-Gilloise, her yönden çok iyi, sağlam ve çalışkan bir takım. Kadrosunda büyük isimleri yok ve her yıl takımdaki çekirdek kadroyu kaybetmelerine rağmen yine de çok etkililer. Cezayirli Milli futbolcu Mohamed Amour ve İsviçreli orta saha oyuncusu Cameron Puertas, bu sezon takımda öne çıkan oyuncular. Birkaç ay önce Liverpool’u yendiler. Öncelikle o maçta Liverpool, en iyi oyuncularını Belçika’ya getirmedi ama yine de Union Saint-Gilloise gibi küçük bir takım için muhteşem bir sonuçtu. Liverpool maçında golleri Amoura ve Puertas atmıştı.

“FENERBAHÇE DAHA İYİ AMA UNION SAINT-GILLOISE İYİ BİR MAÇ ÇIKARACAKTIR”

Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi’nde de herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Lig şampiyonluğunu kazanmak için en büyük favori onlar. Çok fazla taraftarları yok ama yine de maçta gürültü yapacaklardır. Anderlecht Stadyumu’na maksimum 16.000 taraftar gelebiliyor. Fenerbahçe’nin de oldukça güçlü bir taraftarı var. Fenerbahçe, ayrıca bu sezonki maçlarda çok gol attı. Kadrolarındaki isimlere ve en üst düzeydeki deneyimlerine bakarsanız, kesinlikle Union'dan çok daha iyi olduklarını görürsünüz. Ancak yine de Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe’ye karşı iyi bir maç çıkaracaktır.

FRANÇOIS GARITTE (LA DERNIERE HEURE LES SPORTS): “İLK MAÇIN EVİMİZDE OLMASI DEZAVANTAJ ÇÜNKÜ…”

Çok ilginç bir maç olacak. İlk maçın evimizde olması Union Saint-Gilloise için bir dezavantaj çünkü ikinci maçı evimizde oynamak her zaman daha iyidir. Ancak bu mücadele için Union Saint-Gilloise’in üzerinde bir baskı yok çünkü buraya kadar gelmek bile onlar için sürpriz bir durum. E.Frankfurt karşısında Union Saint-Gilloise favori değildi ama yine de başarılı oldular. Oyuncular, her iki maçtan ve özellikle İstanbul'daki inanılmaz bir atmosferden keyif almak istiyorlar. Union Saint-Gilloise, üç yıl önce ikinci ligdeydi. Birinci ligdeki ilk sezonlarında, tüm sezon şampiyonluk için oynadıktan sonra ligi ikinci sırada tamamladılar. Geçen sezon ise şampiyonluğu son maçta kaybettiler. Bunun ardından geçen yaz 10 önemli oyuncusu (Boniface, Adingra, Teuma gibi…) kulüpten ayrıldı ve birçok yeni oyuncu transfer ettiler. Aslında güzel bir sezon daha geçirmek imkansızdı ama başarılı oldular. Oyuncuların verilerine göre araştırma yaparak bu takım için iyi oyuncular buldular. Tüm oyuncular takım için oynuyor, kendisi için oynayan tek bir futbolcu bile yok.

“UNION SAINT-GILLOISE, BİR NEDENDEN DOLAYI ELEMELERİ GEÇEBİLİR”

Liverpool ile oynadıkları maçta aslında Liverpool as oyuncularına sahip değildi ama yine de Union Saint-Gilloise inanılmaz bir performans sergiledi. Maç boyunca takım olarak sağlam durdular. Stadyumdaki atmosfer de inanılmazdı ve taraftarlar oyuncuları bu güzel oyunu oynamaya itti. Ayrıca ligde de çok istikrarlılar. Örneğin, ligde oynadıkları son 19 maçta hiç kaybetmediler. Hem iyi hem de küçük takımları kendi sahasında ve deplasmanda yenebiliyorlar. Bu sezon şampiyon olabilirler ve bu sezonki ana hedefleri bu. Belçika Ligi’nde şampiyon olmak, onlar için Konferans Ligi’nden çok daha önemli. Taraftarlar inanılmaz. Union Saint Gilloise, 5-0 mağlup olsa bile taraftarlar tezahüratta bulunacak ve oyuncuları destekleyecektir. Takım ve taraftarlar arasındaki bağ çok güzel. Fenerbahçe'yi, Michy Batshuayi'den dolayı biliyoruz. Union'un oyuncuları için Dzeko ve Bonucci gibi büyük oyunculara karşı oynamak ilginç olacak. Union, Fenerbahçe ile aynı tecrübeye sahip olmasa da bu büyük takıma karşı bir nedenden dolayı elemeleri geçebilir: Union’un olduğu yerde her şey her zaman mümkündür!

MANUEL JOUS (RTBF): "UNİON SAINT GILLOISE İÇİN İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Union Saint Gilloise için çok zor bir kura. Fenerbahçe, turnuvadaki en zorlu takımlardan biri. Maçın ikinci ayağını İstanbul deplasmanında oynamak Union Saint Gilloise için kesinlikle bir avantaj değil. Önce deplasmanda sonra evinde oynamak her zaman daha iyidir, özellikle de Fenerbahçe'ye karşı. Ancak bu durum Union Saint Gilloise için imkânsız olacağı anlamına gelmiyor çünkü bu turda Frankfurt'a karşı da aynı şey oldu. Önce Brüksel'de berabere kaldılar sonra da Frankfurt'ta kazandılar. Yani bu bir avantaj değil ama Union Saint Gilloise için imkânsız diye bir şey yok.

“KİLİT OYUNCULARINI KAYBETMELERİNE RAĞMEN ÇOK ETKİLİ OYNUYORLAR”

Union Saint Gilloise, geçen yaz birçok kilit oyuncusunu kaybetmesine rağmen bu yıl çok ama çok etkileyici oynuyor. Hepimiz bu yıl da Union Saint Gilloise’in geçen yılki gibi harika bir sezon geçirmesinin mümkün olup olmayacağını merak ediyorduk. Bu yeni oyuncuların kadroya ve kulübe hemen entegre olmasıyla başarılı oldular. Sezon başından beri birlik içinde hareket ediyorlar. Belçika ve Avrupa'da harika sonuçlar aldılar. Ve dün E.Frankfurt maçında takımın deneyim seviyesinin arttığını görmek hepimizi etkiledi. Geçen sezon ve bu sezon Avrupa'da oynanan birçok maçta kaliteli bir oyun tarzı gördük. Dün Bundesliga'nın güçlü takımlarından birine karşı hak ederek kazandılar. Yani bu yıl takımdaki birlik seviyesi çok etkileyici. Takımda Puertas, Amoura, Nilsson gibi etkileyici oyuncular var. 19 yaşındaki Noah Sadiki de etkileyici ve 30 yaşındaki oyuncu gibi oynuyor. Belçika Ligi’nde Anderlecht'ten 8, C.Brugge’den 17 puan öndeler. Bu durum gerçekten de çok değerli. Union Saint Gilloise’i için rakiplerine karşı mümkün olan en büyük avantajı elde etmek çok önemli. Bu sezon başında sadece KV Mechelen ve Genk maçlarını kaybettiler. Yani neredeyse hiç maç kaybetmeyen bir takım var. Ayrıca her maçta gol atıyorlar, çok istikrarlılar. Union Saint Gilloise, bu yılı Belçika şampiyonluğuyla bitirebilir.

“FENERBAHÇE, İSTİKRARLI BİR TAKIM. AYRICA TAKIMDA BİRÇOK HARİKA İSİM VAR”

Union Saint Gilloise için taraftarları çok önemlidir. Takımla birlikte her yere gelirler ve her zaman iyi bir atmosfer yaratırlar. Union Saint Gilloise’in stadyumu’nda çok iyi ve etkileyici taraftarlar var. Umarım bu taraftarlarımızın sesini Fenerbahçe’nin sahasında da duyarız. Fenerbahçeli taraftarlardan dolayı onları duymak kolay olmayacak çünkü stadyumu biliyorum ama yine de takımları için orada olacaklar. Union Saint Gilloise’in tüm oyuncuları ve taraftarlar arasında büyük bir bağ var. Fenerbahçe’nin stadyumuna 4.kez geleceğim. Her seferinde stadyumun atmosferinden çok etkilendim. Kariyerimde tecrübe edindiğim en iyi atmosfere sahip stadyumdu. Beşiktaş ve Galatasaray’ın yeni stadyumuna da gittim ama en etkileyici olan Fenerbahçe’ydi. Fenerbahçe’nin çok istikrarlı bir takım olduklarını görüyorum. Ayrıca takımda Dzeko, Fred, Bonucci ve Michy Batshuayi gibi birçok harika isim var. Bundan dolayı Union Saint Gilloise için çok zor olacak ama imkânsız değil. Konferans Ligi’ni de kazanmak Fenerbahçe'nin bu sezonki hedeflerinden biri. Bu yüzden maçı eksiksiz bir kadroyla oynayacaklarını düşünüyorum.