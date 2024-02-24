Granit Xhaka'nın gol sevincindeki 'şakası' yürekleri ağza getirdi! Xabi Alonso fırtınası devam ediyor: Bayern'in rekorunu kırdılar...

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Bayer Leverkusen ile Mainz, Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında kozlarını paylaştı. BayArena'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Granit Xhaka ve 68. dakikada Robert Andrich kaydetti.

Mainz'da 65. dakikada oyuna giren Ngankam, 80. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Leverkusen, bu skorun ardından puanını 61'e yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Mainz ise 15 puanla 17. sırada bulundu.

LEVERKUSEN'DEN DEV REKOR

Teknik direktörlüğünü Xabi Alonso'nun yaptığı Bayer Leverkusen, üst üste 33 maç mağlubiyet yüzü görmedi ve Alman futbol tarihindeki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu. Bir önceki rekor, 32 maçla Bayern Münih'e aitti.

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GRANIT XHAKA, ALONSO'YU KORKUTTU

Karşılaşmanın 2. dakikasında Leverkusen'i 1-0 öne geçiren golü çok şık bir vuruşla kaydeden Granit Xhaka, sevincinde teknik direktör Xabi Alonso'yu korkuttu.

Ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları sarsan Xhaka, golden sonra arka adalesini tuttu ve arkadaşları etrafında toplandı.

Teknik direktör Xabi Alonso, İsviçreli futbolcunun durumunu gördükten sonra endişelendi ancak Xhaka'nın gol sevinci yaptığını görünce ortaya samimi görüntüler çıktı.